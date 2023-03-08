源頭抓到了！他1年買800支門號　轉賣網購詐騙集團

▲北檢起訴韓姓男子設立公司專門大量申購門號，轉賣給大陸詐騙集團使用。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

韓姓男子設立公司，在1年內以商務名義向電信業者申購800多支門號，轉賣給大陸詐騙集團，用來申請網購商城賣家帳號，藉此行騙無辜民眾，因為過去大多是個別受害者提告，韓男裝無辜辯稱不知道門號被拿去幹什麼，就能獲得起不訴，但高檢署打詐中心發現其中疑點後，統一將相關案件集中台北地檢署調查，8日依違反《個資法》起訴韓男。

網路購物詐騙模式，大多是用A的姓名個資、B的住址、C的手機門號向網路商城註冊為賣家，其中C的手機門號是用來接受商城認證的管道之一，因此成為最重要的註冊資訊，不肖業者除了賣個資外，近年也開始出現專門販售門號的偏門生意，以商用名義，向電信業者大量申請門號，再轉賣給詐欺集團用來行騙。

▲檢警調查韓男在2020年到2021年間共申請了800多支門號。（示意圖／Pixabay）

而韓姓男子過去就常常因為蝦皮等網路購物糾紛，被查出是註冊門號申請者，而遭各地檢警偵辦，不過因為分別由各機關個案處理，韓男只需要說一句「不知道對方買門號去行騙」，檢察官多會以網路賣家註冊資訊混雜，無法確認犯罪者身分等理由，以罪嫌不足處分不起訴韓男。

不過日積月累下來，有檢察官發現，韓男涉及的類似案例實在太多，因此通報高檢署打詐中心，高檢署檢察官吳慧蘭表示，為了要還原整個犯罪原貌以及源頭，高檢署開啟他字案，每天清查各地檢警接案情形，只要發現又有類似個案提告，就會透過「特殊犯罪移轉管轄流程」，請各地將案件移轉到現有案件的台北地檢署統一偵查。

▲網購詐騙模式常以不同的個資、住址與門號隨機組合，申請認證成為商城賣家。（示意圖／pixabay）

而台北地檢署檢察官黃則儒、陳玟瑾因此總共接到118案與韓姓男子相關的詐騙案，被害人除了實際因網購受騙的買家，也有人是指控自己的姓名資料被盜用申辦網路帳號，檢警彙整相關資訊統合後發現，原來韓男以「亨元利國際運通」、「利巨誠」等公司名義，從2020年6月起，到2021年7月為止，分4次向台灣之星購買150到200多支的門號，並直接轉賣給大陸詐騙集團用來申請帳號。

雖然韓男仍持續辯稱，只是幫忙代為申請門號，完全沒有收到報酬，也不知道對方用途，但因犯罪模式明顯，韓男成立的公司除了買賣門號外，並無從事其他業務，雖然仍無法證明韓男是詐騙集團的成員，但仍依幫助違反《個人資料保護法》，以及偽造私文書等罪，將韓男提起公訴。