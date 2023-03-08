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斗南警化身打詐直播主　藝人「黑面」客串力挺

▲斗南警分局邀請藝人「黑面」共同進行線上直播，藝人黑面以超親民的方式與警員一同宣導，認識、預防詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局邀請藝人「黑面」共同進行線上直播，藝人黑面以超親民的方式與警員一同宣導，認識、預防詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國內詐騙案件層出不窮，斗南警分局為廣為宣導各年齡層族群，分局長温基興特地邀請藝人「黑面」共同進行線上直播，藝人黑面以超親民的方式與警員對談，透過「阿昭署長宣導防詐系列」提到最常見的5種詐騙手法，以活潑生動的口吻向民眾宣導，盼將「識詐」觀念向下紮根，傳遞分享更多人知道「防詐」知識。

偵查隊長鄧家福說明，為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」中的識詐，將不斷透過各種集會、場合等方式持續宣導，民眾也可上網至「雲林縣警察局斗南分局」臉書粉絲專頁或官方網站犯罪預防宣導專區查詢有關預防詐騙最新訊息。另外，民眾如遇疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，保護自己及親友財產安全。

斗南警分局分局長温基興表示，警力有限、民力無窮，請民眾和警方一起齊心協力打擊犯罪；在此呼籲民眾，如在金融機構附近發現疑似車手提領款項，應主動撥打110報案專線與警方聯繫或就近至警察機關提供犯罪情資俾供查辦，期能警民聯手共同維護地方治安。

▲斗南警分局邀請藝人「黑面」共同進行線上直播，藝人黑面以超親民的方式與警員一同宣導，認識、預防詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南警分局邀請藝人「黑面」共同進行線上直播，藝人黑面以超親民的方式與警員一同宣導，認識、預防詐騙。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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