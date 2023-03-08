6煞扮警押3員工...逼老闆出面還5百萬！被害人從事博弈詐騙也慘了

記者邱中岳／台北報導

北市中山區3日傳出一家公司有3名員工遭人囚禁，警方獲報後趕往現場，發現有6人在現場囚禁3名員工，現場發現竟然是博弈詐騙機房，最後將6人帶回派出所，6人坦承受人委託追討5百萬債務，才會在場等對方現身談判，警方也將一干人帶回派出所偵辦。

警方調查，43歲的李姓老闆，以「開公司」為名義向人借貸5百萬，因還不出錢，對方找來21歲的張姓男子幫忙追討，張找來6人助陣，前往李男位於民生東路3段的辦公室追討債務，還假冒刑警取信對方開門。

▲6名男子佯裝刑警追討5百萬元債務，警員到場全部制服，並帶回派出所偵辦。（圖／記者邱中岳翻攝）

張姓男子到場沒有發現李男，只有36歲的陳姓員工等3人，要求陳等人聯繫李男到場，陳等人趁隙通知外面朋友協助報案，警方在3日晚上9時許獲悉後前往現場，由被害人朋友協助按密碼進入。

警方進入後，當場發現張嫌等6人在場，隨即控制現場將6人帶回，現場也發現疑似為博弈詐騙機房，另查扣電腦19組、智慧型手機169支等詐騙工具，另外從張嫌等人扣押玩具手槍、手銬、小刀及電擊棒等犯案工具。

▲警方到場救出被囚禁的3人，發現現場竟然是博弈詐騙機房。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，張嫌雖然沒有幫派背景，但張嫌等6人中，其中3人具有竹聯幫仁堂、熊堂的背景，訊後也依照《組織犯罪條例》、妨害自由、恐嚇以及傷害罪嫌送辦；另陳男等人從事博弈詐騙機房，也依規定函送法辦，另將持續追查幕後詐騙集團黑手。