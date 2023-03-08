王建煊參戰2024推「和平統一」　綠黨團尊重：但他政治主張很奇怪

▲監察院前院長王建煊。（圖／資料照）

記者杜冠霖／台北報導

新黨創始人、監察院前院長王建煊7日接受媒體專訪，宣布將參選2024總統，更要以兩岸和平統一為主張。對此，民進黨團8日表示，尊重每個人參選權利，但他的政治主張很奇怪，世界越來越看重台灣，但就是有一些奇奇怪怪的人眼中只有中國，要台灣接受一個中國原則。

對於王建煊宣布參選2024總統，民進黨團副幹事長洪申翰表示，台灣主流民意很清楚、統一並非選項，任何人都有參選總統權利，台灣多元文化本來就有很多人表達不同意見，但就民進黨立場而言，堅守台灣主權立場、對抗中國滲透要有一定警覺心，希望台灣政治人物不要跟中國有太過親密唱和，各黨派都要堅持這樣的原則。

民進黨立委劉世芳指出，從正副總統選舉罷免法規範來看，王建煊現在是無黨籍，能夠到中選會登記總統候選人的只有民進黨、國民黨跟民眾黨，他如果想參選，就要跟他的搭檔達到100萬份連署，尊重每位中華民國國民參選權利，但還是要跨過競選門檻。

劉世芳表示，他提出這樣的政見，站在言論自由跟法治立場都予以尊重，但台灣現在主流民意就是不可能統一，如何達成和平是每個政黨跟全國上下努力的方向。

民進黨團幹事長鄭運鵬表示，尊重每位國人參選的權利，不管他是參選什麼，也祝福他取得候選資格，但看他提出的主張居然是台灣要完蛋了，同一時間也看到台灣GDP20後來首次超過韓國，世界越來越看重台灣，但就是有一些奇奇怪怪的人眼中只有中國，要台灣接受一個中國原則。

鄭運鵬指出，他的政治主張很奇怪，當年馬英九還提名他當監察院長，他的政治主張跟理解真的違反主流。