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疫後特別預算500億挹注台電　在野立委齊反對：提案全刪

▲▼財政委員會 發現金特別預算 委員會質詢 財政部長等官員列席報告備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院聯席委員會今天將繼續審查疫後特別預算案。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院聯席委員會8日上午繼續審查攸關普發現金的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，朝野立委共提出327案，其中，針對經濟部編列新台幣500億元預算挹注台電公司，國民黨、民眾黨、時代力量立委均提案反對，如國民黨立委林為洲主張全數減列；另對行政院編13.5億元預備金部分，也被多名在野黨立委質疑恐淪「小金庫」，提案要求全數刪減。

疫後特別預算案歲出共編列新台幣3800億元，以移用以前年度歲計賸餘1800億元及舉借債務2000億元支應，其中包括全民普發6000元現金、挹注勞健保及台電公司虧損等項目。

立法院聯席委員會周一完成詢答，今天繼續處理朝野立委所提327案，力拚本周初審。其中，包括國民黨立委賴士葆、羅明才、林為洲等人提案要求普發現金數額提高至每人1萬元，另外包括各機關所編列的媒體政策及業務宣傳費、挹注台電公司、加速擴大吸引國際觀光客、預備金等項目，均是立委提案聚焦的重點。

疫後特別預算案規劃以500億挹注台電公司虧損，不過，林為洲指出，台灣不使用核電，替代再生能源發展不如預期，電力政策問題未解決，提案全數減列挹注台電公司的500億元，同黨立委賴士葆則提案減列200億元；民眾黨立委邱臣遠主張經濟部今年已透過公務預算增資台電公司營業基金1500億元，加上「強化電網韌性建設計畫」將在10年內投入5645億元，台電重大資本資出都仰賴政府出資，補貼500億元似有不妥，因此提案減列50億元；時代力量立委邱顯智也提案，以國家預算挹注虧損有違使用者付費原則，提案凍結15％（75億元）。

另對於行政院針對疫後特別預算案，編列13.5億預備金部分，國民黨立委費鴻泰、賴士葆、李貴敏批評其有「空白授權」疑慮，恐被當「私房錢」濫用，均提案全數刪減，回歸國庫；民眾黨立委張其祿亦指，各項經費均已經過各部會及主計總處審慎計算後編列，為避免預備金成為另類「小金庫」，提案全數減列；而國民黨籍的原住民族立委鄭天財持不同主張認為，疫後特別預算案忽略原住民族，應將預備金2分之1統籌供原民會運用。

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