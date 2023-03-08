陳建仁承諾撥補勞保千億！外界憂財源　綠黨團：相信政院有把握

▲行政院院長陳建仁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

面對勞保基金破產議題，行政院長陳建仁日前表示，明年政府將編列1000億元的預算，持續撥補勞保基金，如果歲計有賸餘更不排除往上加碼，外界也質疑財源問題。對此，民進黨團8日表示，勞保基金補助政府需要的是財源不是法源，相信政院絕對有把握，政府一定會對勞保基金負擔最終責任，國人可以放心。

陳建仁昨指出，勞保基金一直是大家關心的議題，自2020年以來，蔡政府已經連續撥補4年，包含今年編列的450億元，再加上疫後特別預算300億元，總計4年共撥補了1470億元，明年政府將編列1000億元的預算，持續撥補勞保基金，如果歲計有賸餘更不排除往上加碼

對於法源問題，民進黨團副幹事長洪申翰表示，內閣講得很清楚，政府會負擔勞保基金最終責任，絕不會讓他倒閉，有關陳建仁昨天的發言相關財源，相信政院絕對有把握，政府一定會對勞保基金負擔最終責任，國人可以放心。

民進黨團幹事長鄭運鵬指出，勞保基金補助政府需要的是財源不是法源，法源絕不會有問題，馬英九執政8年從未挹注勞保基金，民進黨政府挹注將近1470億的規模，陳建仁也宣示明年撥補1千億元，代表政府負起最終責任，讓勞保基金中將近1千萬國人得到保障，政府有誠意、台灣經濟狀況好，希望勞工朋友能夠安心。