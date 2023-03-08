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普發6千漏掉「這類人」！　綠黨團籲政院加碼：幫助這些孕產家庭

▲▼民進黨團召開『未出世到呷百二 人人都能領6000』記者會 立法院。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開『未出世到呷百二 人人都能領6000』記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

外界關注現金普發條例內容，民進黨立院黨團8日召開記者會呼籲，政院應從善如流，把今年12月31日前出生寶寶都列入請領對象，成本約2億左右，希望各黨團都能籲成，讓行政院把出生寶寶都算在內，讓這些孕產家庭得到更多幫助，「未出世到呷百二、人人都能領6千。」

民進黨團副幹事長洪申翰表示，立院正在審議特別預算，有規劃經濟紅利全民共享6千的方案，在黨團成員爭取下，把請領對象擴大、包含還未出世的嬰幼兒。不敢說這是一個禮物，但希望3月8日婦女節這天提出來、行政院也從善如流，讓這些孕產家庭得到更多幫助。

民進黨立委劉世芳指出，這兩天立院如火如荼審理特別預算，條例審查過程中，民進黨團提案把今年12月31日前出生寶寶都列入請領對象，現在財政部仍有不同看法，財政部認為4月中下旬請領之後6個月內才算，也就是只算到10月底。

劉世芳表示，這並不符合實際狀況，如果在年度預算就把他切齊，讓12月31日前出生寶寶可以多領到6千，這非常重要，籲請行政院從善如流。

劉世芳指出，根據國發會推估嬰兒出生數，今年會來到14萬至15萬、比去年增加，透過這樣的措施鼓勵孕母安心把寶寶生下來，普發現金總額1417億，如果算到今年預算結算之前，多發約2億左右，希望各黨團都能育成，讓行政院把出生寶寶都算在內，「未出世到呷百二、人人都能領6千。」

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