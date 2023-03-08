女性陷「低薪、照顧、升遷」困境　范雲提8解方：政府提高薪資

▲民進黨立委范雲提出8解方盼改善婦女就業困境。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是婦女節，長期關注性別議題的民進黨立委范雲8日表示，台灣女性面臨「低薪、照顧、升遷」3就業困境，呼籲政府應該帶頭解決低薪現象，將「薪資透明化」入法，消除同工不同酬；婦女團體也提出呼籲，家庭照顧假應由7天延長到14天，且政府應建立有薪休假的公共財源。

范雲今天上午與婦女團體、勞動團體舉行記者會，點出當前職場女性的困境及解方。范雲指出，台灣女性就業3困境分別是「低薪、照顧、升遷」，對此，並提出8個解方，呼籲應制度性解決女性集中產業低薪現象，由政府帶頭提高委辦方案薪資，另企業ESG應揭露薪資透明化、同工同酬、董監事女性比例等資訊揭露，並將「薪資透明化」入法，根本性消除同工不同酬。

范雲表示，政府應成立「照顧基金」，建立財源支持家庭照顧假有薪，另應鼓勵友善雇主僱用受暴、單親婦女，此外，也要補助弱勢婦女延托費用，讓弱勢婦女得以安心就業，最後，整體而言，國家政策仍距離女性經驗太遠，內閣應持續增加女力，並修正行政院組織法，早日將內閣3分之1性別比例法制化。

范雲強調，女性在職場面對的困境，不僅僅是個人權益遭受侵害，造成女性喪失自我實現的機會，更阻礙國力持續提升、擠進國際領先群，期待行政院長陳建仁的「溫暖內閣」能帶頭創造友善職場，讓女性安心就業，穩定工作，平等競爭，提升台灣未來10年的國力。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬指出，許多因育兒而中斷就業的母親，是因為職場習慣加班到晚上7、8點之後，即便她們將孩子送到托嬰中心，但托嬰中心收托時間只有到6點，8點以下才離開辦公室加上通勤時間，讓她們根本沒法準時出現在托嬰中心前面，必須倚靠原生家庭的照顧後援，或者轉往工時相對彈性的非典型工作，影響未來職涯發展性。

洪惠芬談及，請政府正視女性的就業困境，創造一個對所有照顧者、所有年齡都友善的勞動市場，有薪且延長天數的家庭照顧假是最好的改革起始點：家庭照顧假應由7天延長到14天，而政府應建立有薪休假的公共財源。