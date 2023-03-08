　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

女性陷「低薪、照顧、升遷」困境　范雲提8解方：政府提高薪資

▲▼民進黨立委范雲。（圖／范雲國會辦公室提供）

▲民進黨立委范雲提出8解方盼改善婦女就業困境。（圖／范雲國會辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

今天是婦女節，長期關注性別議題的民進黨立委范雲8日表示，台灣女性面臨「低薪、照顧、升遷」3就業困境，呼籲政府應該帶頭解決低薪現象，將「薪資透明化」入法，消除同工不同酬；婦女團體也提出呼籲，家庭照顧假應由7天延長到14天，且政府應建立有薪休假的公共財源。

范雲今天上午與婦女團體、勞動團體舉行記者會，點出當前職場女性的困境及解方。范雲指出，台灣女性就業3困境分別是「低薪、照顧、升遷」，對此，並提出8個解方，呼籲應制度性解決女性集中產業低薪現象，由政府帶頭提高委辦方案薪資，另企業ESG應揭露薪資透明化、同工同酬、董監事女性比例等資訊揭露，並將「薪資透明化」入法，根本性消除同工不同酬。

范雲表示，政府應成立「照顧基金」，建立財源支持家庭照顧假有薪，另應鼓勵友善雇主僱用受暴、單親婦女，此外，也要補助弱勢婦女延托費用，讓弱勢婦女得以安心就業，最後，整體而言，國家政策仍距離女性經驗太遠，內閣應持續增加女力，並修正行政院組織法，早日將內閣3分之1性別比例法制化。

范雲強調，女性在職場面對的困境，不僅僅是個人權益遭受侵害，造成女性喪失自我實現的機會，更阻礙國力持續提升、擠進國際領先群，期待行政院長陳建仁的「溫暖內閣」能帶頭創造友善職場，讓女性安心就業，穩定工作，平等競爭，提升台灣未來10年的國力。

婦女新知基金會副董事長洪惠芬指出，許多因育兒而中斷就業的母親，是因為職場習慣加班到晚上7、8點之後，即便她們將孩子送到托嬰中心，但托嬰中心收托時間只有到6點，8點以下才離開辦公室加上通勤時間，讓她們根本沒法準時出現在托嬰中心前面，必須倚靠原生家庭的照顧後援，或者轉往工時相對彈性的非典型工作，影響未來職涯發展性。

洪惠芬談及，請政府正視女性的就業困境，創造一個對所有照顧者、所有年齡都友善的勞動市場，有薪且延長天數的家庭照顧假是最好的改革起始點：家庭照顧假應由7天延長到14天，而政府應建立有薪休假的公共財源。

ET快訊
北市警爆劈腿高中女「拍愛愛片」！　開公務車出遊慘了
男友出軌「演藝圈男星」連劈3男1女！　女星：太衝擊
養豬場捕獲「24歲校花級女工」！　超仙正面全場嗨
LIVE／中華隊戰巴拿馬他最關鍵！經典賽賠率揭曉　黑道香豔春
館長吃播自家220元便當！　「抵兩餐」份量曝
快訊／天空之城旁！　男墜300米深死亡
周杰倫＆周星馳證實「世紀合作」！　網暴動嗨翻
荒山亮爆性侵被討100萬！　女歌手淚認：家裡急用錢

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

2024柯文哲先敗了？　沈富雄分析一關鍵：亂講沒用腦筋

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

英短小萌貓「信任遊戲」玩上癮　 跳針翻滾要把拔接！網笑像海獺

郭書瑤蹲門口幫狗狗洗澡「好喜歡哦」　超邪惡視角「雙球彈出」...攝影師加薪！

泰迪熊藏過世1年愛女錄音　她聽「媽我愛妳」激動淚崩

黃子佼支持孟耿如隆乳：做到H　陶晶瑩遇酸民「默默按他讚」XD

秦剛警告「台灣是陸一部分」　外交部：民主、威權無法共存

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

遭「馬祖缺肉」拍攝者打臉？　趙少康PO圖自清：一輩子沒亂掰過

沈富雄預言柯文哲民調將「一路下滑」　最低恐剩12％

馬祖爆料老兵為何喊沒授權？　趙少康曝深夜通話內容

不滿日媒指控、林昶佐提案調查退伍軍人　應曉薇怒嗆：惹到我了！

林明溱敗選侯友宜淪「戰犯」？　趙少康緩頰：選舉還是要看本人

黑道高調辦春酒！藍委批內政部裝死　林右昌駁：警政署第一時間行動

2024柯文哲先敗了？　沈富雄分析一關鍵：亂講沒用腦筋

台灣快完蛋？王建煊選總統挺統一　趙少康：相信他有政策救台灣

沒保持安全距離　五楊高架2車追撞停內線...第3輛又撞上來！

蔡英文婦女節細數女性6大政績　「台灣性平蟬聯亞洲第一」

「真的好想贏韓國」10週年了！　徐展元揭心聲：往好的方向改變

王浩宇開嗆阿兵哥：罐頭非常美味！　吃2天就崩潰「國軍會完蛋」

小阿金廚房搗亂　媽開大絕反制「關進空中監獄」露出哀怨狗頭

北市警遭爆劈腿高中女　被抓包開公務車載女友出遊10次慘了

離婚想討前妻財產...「冒牌大律師」只寫狀紙不開庭　男被坑65萬

親和力致勝　女性從事2產業月薪比男性高萬元↑

獨／北市動物園新任園長是她　教育局「志玲姊姊」諶亦聰接任

政治熱門新聞

王建煊決定參選總統：台灣快要完蛋啦！

馬祖斷炊拍攝者否認通話　趙少康回應

換護照排爆！外交部增第二收件場所

WBC節目單「印國旗」遭禁　陳建仁回應了

秘書「看不下去」抱怨議員遲到又自拍　結果害老闆被電爆道歉

踢爆馬祖阿兵哥斷炊！拍攝者接到「軍方關切電話」

普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

藍委轟《全動法》修法違規 國防部：未違反

王建煊以無黨籍參戰2024！拋「和平統一救台灣」　拒抱美國大腿

趙少康稱「馬祖斷炊」拍攝者被軍方致電關切　本人否認：別以訛傳訛

換護照人潮塞爆　領務局：將啟用第二場所

「中華民國很有錢啊！」　藍委籲政院查遺贈稅：至少一兆以上

新黨無推薦總統候選人資格！　他曝王建煊要參選「只有一途徑」

黑豹登場！助阿巴西取得本土身份　莊瑞雄：期待他在國際賽大放異彩

更多熱門

相關新聞

王建煊參戰2024推「和平統一」　綠黨團尊重：但他政治主張很奇怪

王建煊參戰2024推「和平統一」　綠黨團尊重：但他政治主張很奇怪

新黨創始人、監察院前院長王建煊7日接受媒體專訪，宣布將參選2024總統，更要以兩岸和平統一為主張。對此，民進黨團8日表示，尊重每個人參選權利，但他的政治主張很奇怪，世界越來越看重台灣，但就是有一些奇奇怪怪的人眼中只有中國，要台灣接受一個中國原則。

疫後特別預算500億挹注台電　在野齊反對

疫後特別預算500億挹注台電　在野齊反對

藍委讚陳建仁務實、溫暖又講道理　「你比蘇貞昌好多了！」

藍委讚陳建仁務實、溫暖又講道理　「你比蘇貞昌好多了！」

2024拉鋸中！侯友宜、賴清德民調拉近　鄭運鵬：較接近基本盤實力

2024拉鋸中！侯友宜、賴清德民調拉近　鄭運鵬：較接近基本盤實力

民進黨讓中共師出有名？　李彥秀曝：邱國正用「弦外之音」示警

民進黨讓中共師出有名？　李彥秀曝：邱國正用「弦外之音」示警

關鍵字：

范雲民進黨

讀者迴響

熱門新聞

榨乾叔叔級男友！情趣女神認了7天做14次

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

全球毒王W飯店邂逅「台灣科大女學生」　浪漫穩交被曝光逮捕

即／21萬人拿6000快看 3方式過這天不給領

全球毒王藏台灣！　每年掌控700億美金

32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

瀑布是假的！風景區認了水管放水　要遊客「看破不說破」

快訊／蝦皮大當機！網哀號：好慘

陳零九被爆曖昧情害分手！3女星異口同聲批「狐狸精」

女友為蒐證「忍淚讓韓邪教主性侵97分鐘」！

華視主播車禍全臉毀容！7小時手術重建

身分證拿出來！4星酒店開幕「中5碼」免費住1晚

余皓然「雙頰凹陷」體重掉到42kg

今晨8.6℃　下波「雨來了」急凍6度

小薰、鄭人碩爆情變！

更多

最夯影音

更多
含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己
鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

鹿港弟超前部署養雞當寵物　「每天下蛋」實現雞蛋自由夢

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

天兵女「3進3退」困停車場　防撞桿也撞爛...後車苦等

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

奪命畫面曝！32歲老公騎車上班成死別　妻奔現場見爆頭屍崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面