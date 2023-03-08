南投縣智慧照護視訊醫療上路　台中榮總與在地4院合作

▲南投縣智慧照護視訊醫療起跑，讓民眾就醫更便利。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為提供鄉親可近性就醫服務，南投縣衛生局積極推動智慧照護：由台中榮總24小時遠距照護中心與縣內醫院進行遠距視訊會診、提供預約門診，首波由中榮埔里分院、衛福部草屯療養院、曾漢棋綜合醫院及東華醫院4家參與，已於3月1日正式上路。

縣府衛生局長陳南松表示，南投縣無大型醫院，透過與醫學中心或同等級醫院合作，讓民眾能就近在縣內醫院遠透過視訊會診看診，倘有需要進一步醫療再到大醫院，可免去往返市區醫學中心路程舟車勞頓之苦。

台中榮總目前提供急症與慢病如皮膚科、免疫風濕科、胃腸肝膽科、家庭醫學科、新陳代謝科、泌尿外科、及胸腔內科等科別會診；當合作醫院有急症會診需求，可24小時致電中榮遠距照護中心約診，由中心護理師判斷緊急程度、安排視訊會診或建議直送急診，若為慢性病需求，中心護理師也會協助安排視訊時間，並依提供時段上線看診。

衛生局指出，南投縣智慧照護視訊醫療目前採約診方式進行，將就實行狀況協調全縣各醫院參與，並與中榮共同研擬符合本縣醫療需求的會診模式，提升民眾獲得醫療服務之可近性；民眾若有就醫需求，可洽4家醫院預約看診。