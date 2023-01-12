▲「以為智齒痛」男童右臉瘋狂腫大像麵龜，一查竟是惡性肌肉瘤。（圖／台中榮總提供）



記者游瓊華／台中報導

雲林一名12歲男童小凱因右邊智齒處疼痛且臉頰不斷腫脹，以為是牙齦感染的蜂窩性組織炎，惟經抗生素治療後仍沒有改善，右臉還腫得像麵龜，輾轉到大醫院進一步檢查，赫見竟是右側顱底橫紋肌肉瘤。經過一年放療、化療後，腫瘤無殘留，也不需手術治療，小凱也能像一般孩子一樣開心地笑了。

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▲小凱順利康復，開心地抱住黃芳亮表達感謝。（圖／台中榮總提供）



小凱今天與母親回到醫院，感謝醫治小凱的台中榮總團隊。小凱媽媽透露，知道小孩生病的剎那間，很害怕會失去小凱，不知道怎樣幫忙孩子才是最好的。

台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮表示，橫紋肌肉瘤是一種軟組織惡性腫瘤，常見於15歲以下的孩童。根據台灣兒童癌症基金會的統計，橫紋肌肉瘤佔全部兒童惡性腫瘤的3.3%。

至於 橫紋肌肉瘤發生的原因尚不明，腫瘤發生部位包括頭頸部、泌尿生殖道、後腹腔與肢體的肌肉，小凱是屬於侵犯顱底的頭頸部橫紋肌肉瘤，為最常見的好發位置，幸運的是小凱無任何轉移到其他部位的情況發生。

小凱確定診斷後，在台中榮總兒童血液腫瘤科主任黃芳亮的團隊接受化學藥物治療，同時也接受放射腫瘤科主任游惟強團隊的放射線治療，共近一年的療程，期間定期的影像學檢查，顯示腫塊逐漸縮小，小凱也恢復俊俏的臉龐。療程結束的影像學檢查，經耳鼻喉科梁凱莉主任審視，沒有腫瘤殘存已不需手術治療。