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智慧床墊助掌握長輩起居　中榮埔里分院獲SNQ國家品質標章認證

▲埔里分院獲長照機構服務類SNQ國家品質標章。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

▲埔里分院獲長照機構服務類SNQ國家品質標章。（圖／台中榮總埔里分院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

近年來由於高齡人口持續增加，為配合未來人口發展趨勢及需求，台中榮總埔里分院積極投入長照相關領域，提供服務給有需求的榮民及一般民眾，並以「智慧安心守『護』」為主題的智慧長照，於2月14日獲得長照機構服務類的SNQ國家品質標章認證。

埔榮表示，該院護理之家在退輔會大力推動之下導入智慧長照，其中智慧床墊可讓護理師及照服員遠端觀察每位住民的離床與臥床之即時狀態，進一步從圖表中瞭解每位住民的生活模式，如睡眠、離臥床時間之常態，並經由提醒功能及時掌握住民離床的情況，減少跌倒意外的發生。

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▲埔里分院獲長照機構服務類SNQ國家品質標章。（圖／台中榮總埔里分院提供）

埔榮護理部主任張瑛瑛指出，藉由智慧床墊收集到的資訊，可協助護理人員更有效掌握每日的護理重點及方向，提供個人化的照護方式；副院長蔡哲宏補充道，藉由智慧科技、數據分析與護理照護的結合，延伸出許多新的照護模式，未來希望持續建構出符合需求的照護方式，在長者的照護上盡一份心力。

院長徐慰慈說，這次取得長照機構服務類的SNQ國家品質認證，給予同仁們非常大的肯定，但也是責任的開始；該院將秉持著持續改善並發揮團隊照護的精神，提供大埔里地區住民更完善的長照服務。

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