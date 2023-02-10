　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

30年經驗！高雄榮總植牙團隊　進駐屏東榮民總醫院服務

▲高雄榮總30年植牙團隊進駐屏東榮總 。（圖／屏東榮總提供）

▲高雄榮總30年植牙團隊進駐屏東榮總 。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

李小姐20年前，因牙周病問題出現掉牙症狀，在高雄榮總看診，由當時牙科張浩陞醫師的評估後，決定製作固定式全口假牙。20年來，她年定期回診，加上自己養成良好的清潔維護習慣，依然功能正常，感謝張浩陞醫師的協助讓她找回健康和自信，現在高雄榮總植牙團隊已進駐屏東榮總，不用跨越高屏溪，在屏東就能享有醫學中心等級的牙科服務。

屏東榮民總醫院口腔醫學科主任張浩陞醫師表示，成人牙最常被建議拔除的牙齒有下列原因，蛀牙、牙周病、牙齒斷裂沒有辦法保留做後續的治療，而建議拔除。缺牙之後若不重建，一段時間後旁邊的自然牙會往缺牙區靠過來，清潔不易產生牙周問題。此外，若缺牙會影響進食，食物無法充分咀嚼，會影響消化與營養攝取。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有研究顯示，咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有關，咀嚼能力越差，空間感、學習新知和處理問題的能力也隨之降低。咀嚼的過程與腦部的活動是相連結的，若長輩缺乏咀嚼能力，有3至5成的患者，出現失智現象。

張醫師建議，牙齒被拔除之後有幾種方式可以推薦給患者，一種是傳統的活動假牙、比較省錢一點但是體積較大，無法咀嚼比較硬的食物。第二種是固定式假牙，可以修磨旁邊的自然牙製作牙橋。第三種方式則為人工植牙，不用修磨健康牙齒，只需將牙釘植入缺牙區的牙床骨，再套上陶瓷假牙，人工植牙咀嚼的功能與咀嚼承受咬合力，是自然牙的九成以上，所以使用起來跟自然牙不相上下。

來自高雄榮總的植牙團隊有30年以上的經驗，患者超過萬人，採購大批先進設備，包含低輻射劑量三合一電腦斷層，可以提供手術的醫師更清楚患者缺牙區牙床骨三度空間的外型與條件，提供屏東鄉親牙科需求服務。

張浩陞醫師提醒，植牙之後需要養成良好的清潔習慣，並且定期回診。在飲食方面，一般的肉類、蔬菜沒有問題，但盡量避免堅硬的食物，如甘蔗、檳榔，若有發現任何不適感，須盡速安排回診，待醫師評估，才能維持假牙的壽命。

ET快訊
快訊／酒後「開特斯拉兜風」撞路樹！副駕命危　執行長3萬交保
3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：排500
便當店「2個月漲2次」崩潰！　網嘆：快活不下去
快訊／恐怖畫面曝！　2小六女童遭高速撞飛死
GOT7成員宣布分手網紅女友！　15個月戀情告終
台南自小客行駛中「離奇爆炸」！　駕駛慘死
好市多會員「一次收3張CUBE卡」　網喊VVVIP！真相曝

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

被吃海底撈耽誤的畢卡索！他手繪圖藏笑點　網虧：看來等很久

潮州雞場感染H5N1禽流感　撲殺1萬8千隻黑羽土雞…屏東第3起

【廣編】把春天粉嫩馬卡龍色融入居家環境　2大生活提案讓家跟著換新也換季

嘉義最盛大「草草戲劇節」來了！超過160場展演　結合表演與市集

30年經驗！高雄榮總植牙團隊　進駐屏東榮民總醫院服務

【廣編】全世界最酷工作又來了！昆士蘭與野生海豚當同事　長榮免費機票一圓打工度假夢

3星座容易淪為「愛情囚鳥」！愛到沒自尊也無所謂

3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：已排500人

便當店「2個月漲2次」　他見門口價格崩潰！網友嘆：快活不下去

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

拜訪鄰居忘敲門遇「死亡凝視」　虎斑貓嚇傻向媽求救：怎麼辦

台灣隊搶救土耳其女！腿已無感覺「就地截肢」　關鍵2分鐘影片曝(更)　

回家假裝忘記幫比熊犬擦腳　牠呆站門口2mins乖等媽咪

陳曉直球告白「妳長得像我老婆」！　陳妍希羞回：什麼意思...也太閃＞＜

5歲妹困瓦礫51小時被抱出！　「可是我很重」讓救難隊員笑了

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

被吃海底撈耽誤的畢卡索！他手繪圖藏笑點　網虧：看來等很久

潮州雞場感染H5N1禽流感　撲殺1萬8千隻黑羽土雞…屏東第3起

【廣編】把春天粉嫩馬卡龍色融入居家環境　2大生活提案讓家跟著換新也換季

嘉義最盛大「草草戲劇節」來了！超過160場展演　結合表演與市集

30年經驗！高雄榮總植牙團隊　進駐屏東榮民總醫院服務

【廣編】全世界最酷工作又來了！昆士蘭與野生海豚當同事　長榮免費機票一圓打工度假夢

3星座容易淪為「愛情囚鳥」！愛到沒自尊也無所謂

3／12前免費搭！他首日直擊「安坑輕軌這1站」驚呆：已排500人

便當店「2個月漲2次」　他見門口價格崩潰！網友嘆：快活不下去

百年首度！金唐殿百足真人蜈蚣陣　遶「進」蕭壠文化園區祈福

愛貓睜眼不動！她崩潰狂喊　下秒本尊現身「發生什麼事？」

儲蓄險該買嗎？小資族第一張保單「必挑1重點」　保險規劃3字訣曝

梁文傑關版舊臉書！藍立委號召網友協尋　狠批「被迴力鏢嚇到」

快訊／酒後被拱「開特斯拉兜風」撞路樹！執行長3萬元交保

竹市足球場花上億...完工4年踢不了　高虹安：與前任宣傳落差很大

把握周末出遊！下周雨區擴大　一圖看低溫崩跌「最凍時間曝」

泊車小弟誤踩油門釀「藍寶堅尼互撞」　2輛要4000萬！他崩潰喊完蛋

為土耳其災區募毛毯200條　「桃園愛心蔬食善緣會」Line群秒達標

民調／開紅盤！陳建仁接閣揆獲42%民眾支持　內閣改組幅度看法兩極

柴犬看到小姐姐興奮狂撲！ 男友頭綠綠的：不可以色色

生活熱門新聞

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

2/20起室內脫口罩！8場所仍要戴

12星座男「最不想結婚」排行榜！

好市多「1神物不到200元」　她實穿讚：暖又方便

室內脫口罩懶人包！2/20起只剩2類場所要戴

12星座「情人節運勢」一次看！

宜蘭一道光劃破夜空　天文專家解謎

今年首例漢他！30多歲女確診「疑家庭群聚」

從「出生月份」測你愛情觀！年底生超貪玩　必須有人管

赴土耳其台灣搜救隊長　311大地震也在

存完載具「一堆人下秒1要求」！超商店員傻了

中部「1家手搖飲」爆紅！新客一喝超驚喜

為何遊日很便宜？內行推爆1原因：台灣太盤

更多熱門

相關新聞

土耳其大地震　屏東40人救難隊今晚出發

土耳其大地震　屏東40人救難隊今晚出發

土耳其南部卡赫拉曼馬拉什省（Kahramanmaraş）於當地時間2月巷6日清晨發生芮氏規模7.8淺層地震，周邊鄰近省分包括哈泰伊（Hatay）、加濟安特普（Gaziantep）、阿達那（Adana）等均可感受明顯搖晃，造成嚴重傷亡，屏東縣政府消防局特搜大隊40名人員，今(7)日攜帶近4千公斤救援器材，晚間將搭機前往土耳其加入救援行列。

南消與土耳其醫師交流再進化

南消與土耳其醫師交流再進化

屏東婦內褲出現血跡　竟是第1期子宮內膜癌

屏東婦內褲出現血跡　竟是第1期子宮內膜癌

醫師PO女患者私密照 圖說「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」遭停業

醫師PO女患者私密照 圖說「上班絕對嚴肅，下班放浪形骸」遭停業

咬一口牙裂！醫曝1水果是牙齒終結者

咬一口牙裂！醫曝1水果是牙齒終結者

關鍵字：

屏東榮民總醫院牙醫醫師張浩陞醫學中心

讀者迴響

熱門新聞

美光裁員！工程師淚「交完識別證就走人」

男星住土耳其飯店遭活埋4天「確認罹難亡」！

一家人小琉球住民宿　全身癢急退房

女兒電話稱「好冷」　媽隔天赫見遺體

隋棠風波後首現身！「憔悴模樣曝光」

快訊／民權西路死亡車禍！女騎士擦撞倒地遭輾斃

劉亞仁爆碰毒5年！職員看過他3次「其他藝人也上癮」：醒了就注射

「國師」唐綺陽23歲陪酒畫面曝

搜救犬咬雞腿被罵！她火大開嗆「身為人類你救過誰」

女子單身11上網買DIY授精盒　成功當媽

隋棠吐委屈再發聲！「世界變得一言難盡」

迪麗熱巴2度被瘋傳懷孕！機場被拍遮肚…狗仔Tag恭喜黃景瑜

想賺錢拍A片　演技爛到被封殺

三寶媽喝醉睡大橋　遭車輛輾斃

銘傳大學旁「正妹賣黑絲襪控肉飯」！超大車頭燈狂晃

更多

最夯影音

更多
台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝

台灣米克斯救援土耳其　瓦礫上帥氣值勤身影曝
李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

李璇「跪地獻花」送別丁強　哽咽：我要學習一個人了

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

土國強震主人求先救貓　歷經5個小時雙雙脫困

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

搜救隊狂挖廢墟救出16嬰　總統急派專機接人送首都

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【新年到】毛孩的奇幻賀年

【新年到】毛孩的奇幻賀年

寵物王國賀歲優惠1/5-1/31全館滿3000折300，貓狗飼料用品棄舊兔新過好年～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面