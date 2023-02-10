30年經驗！高雄榮總植牙團隊　進駐屏東榮民總醫院服務

▲高雄榮總30年植牙團隊進駐屏東榮總 。（圖／屏東榮總提供）

記者陳崑福／屏東報導

李小姐20年前，因牙周病問題出現掉牙症狀，在高雄榮總看診，由當時牙科張浩陞醫師的評估後，決定製作固定式全口假牙。20年來，她年定期回診，加上自己養成良好的清潔維護習慣，依然功能正常，感謝張浩陞醫師的協助讓她找回健康和自信，現在高雄榮總植牙團隊已進駐屏東榮總，不用跨越高屏溪，在屏東就能享有醫學中心等級的牙科服務。

屏東榮民總醫院口腔醫學科主任張浩陞醫師表示，成人牙最常被建議拔除的牙齒有下列原因，蛀牙、牙周病、牙齒斷裂沒有辦法保留做後續的治療，而建議拔除。缺牙之後若不重建，一段時間後旁邊的自然牙會往缺牙區靠過來，清潔不易產生牙周問題。此外，若缺牙會影響進食，食物無法充分咀嚼，會影響消化與營養攝取。

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有研究顯示，咀嚼能力與年齡漸長所造成的智力衰退有關，咀嚼能力越差，空間感、學習新知和處理問題的能力也隨之降低。咀嚼的過程與腦部的活動是相連結的，若長輩缺乏咀嚼能力，有3至5成的患者，出現失智現象。

張醫師建議，牙齒被拔除之後有幾種方式可以推薦給患者，一種是傳統的活動假牙、比較省錢一點但是體積較大，無法咀嚼比較硬的食物。第二種是固定式假牙，可以修磨旁邊的自然牙製作牙橋。第三種方式則為人工植牙，不用修磨健康牙齒，只需將牙釘植入缺牙區的牙床骨，再套上陶瓷假牙，人工植牙咀嚼的功能與咀嚼承受咬合力，是自然牙的九成以上，所以使用起來跟自然牙不相上下。

來自高雄榮總的植牙團隊有30年以上的經驗，患者超過萬人，採購大批先進設備，包含低輻射劑量三合一電腦斷層，可以提供手術的醫師更清楚患者缺牙區牙床骨三度空間的外型與條件，提供屏東鄉親牙科需求服務。

張浩陞醫師提醒，植牙之後需要養成良好的清潔習慣，並且定期回診。在飲食方面，一般的肉類、蔬菜沒有問題，但盡量避免堅硬的食物，如甘蔗、檳榔，若有發現任何不適感，須盡速安排回診，待醫師評估，才能維持假牙的壽命。