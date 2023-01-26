壯男除夕腦死器捐　中榮召回上百人力與時間賽跑！20病患受惠

▲台中榮總移植團隊進行長達20多小時的手術。（圖／台中榮總提供）

記者白珈陽／台中報導

讓大愛遺留人間！雲林縣1名正值壯年的林姓男子，除夕夜（21日）突然身體不適，送醫途中陷入重度昏迷，難以搶救，判定腦死，家屬決定全器官捐贈。台中榮總接獲消息，召回休假醫護、動員上百名人力，於大年初二（23日）進行長達20多小時的手術，完成肝臟、心臟、眼角膜等臟器移植，至少有20名病患受惠。

台中榮總表示，林男21日凌晨因身體不適送醫，未料病情急轉直下，在送醫途中意識昏迷，至雲林台大分院急救及檢查後，發現小腦出血併廣泛腦室且壓迫腦幹；經判定2次腦死確認，該院神經外科醫師向林男家屬解釋後，家屬決定全器官捐贈。

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台中榮總接獲消息，於22日接林男至中榮加護病房接受器捐前照護，同時召回中榮的移植團隊，包括器捐協調師、社工師、重症部、神經醫學部、免疫風濕科、腎臟科、心臟外科、一般外科、泌尿外科、整形外科、眼科部及麻醉部等醫護人員，開始不眠不休、緊鑼密鼓地準備。

中榮指出，23日上午10時開始進行全器官捐贈手術，由多名部科主任親自坐鎮，醫護團隊攜手並進，在分秒必爭的壓力下，接連交棒20多小時，直至24日凌晨，先後完成肝臟、心臟、腎臟移植手術以及眼角膜、皮膚組織捐贈，將遺愛造福至少20名病人，讓他們浴火重生！

▲台中榮總除夕夜召回上百名醫護人力。（圖／台中榮總提供）

台中榮總外科部主任周佳滿表示，過年期間許多醫護好不容易可以放假和家人團聚，但在接獲任務後毫無怨言，全趕回來幫忙，不少科別主任返回南部，甚至遠在屏東也專程趕回來，期間並和中山醫學大學附設醫院合作，動員醫護不下百位，4間手術室同步進行器官移植。

台中榮總說，感謝林先生與其家人大愛，讓20個家庭新生，台中榮總移植團隊全年不打烊，您們的愛，我們用心呵護，讓生命用不一樣的方式延續下去。