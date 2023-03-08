館長吃播自家便當　「抵兩餐」份量曝！網友驚：這樣220元超佛

▲館長吃播脆皮燒肉便當給觀眾看。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

網搜小組／鄺郁庭報導

「館長」陳之漢投下千萬元，打算跨足餐飲業，開「TRUE飯」便當店，其中招牌「脆皮燒肉飯」要價220元，引發熱論。他7日就在直播中親自開箱便當，引來網友驚呆問卦，「館長的新便當為什麼這麼大？」雖然有人認為是鏡頭的效果，但也有一票表示，「這樣220（元）我覺得可以。」

有網友擷取館長直播畫面，在PTT的八卦板（Gossiping）發文，驚呼「為什麼館長的便當可以這麼大？」只見館長秀出「脆皮燒肉飯」，乍看之下，便當盒的寬度跟館長的肩膀一樣，「館長的肩寬也有48公分以上了吧？」

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貼文引發熱論，就有人推測是鏡頭關係，「這是鏡頭的關係好不= =」、「視角關係……嘻嘻」、「坐等實際賣出的產品肉量」、「要秤重才會知道買了是不是賺到了，看長寬根本沒意義」、「等開箱文比較準」、「肉應該要定量，不能被鄉民激到就放太多，要保證以後肉也要這麼多」、「拍攝角度？重量秤一下就知道了。」

▲▼館長比對普通便當紙盒和自家便當盒大小。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

不過，撇除便當盒大小，厚厚的脆皮燒肉超過15片，館長稱有5兩，可以鋪滿整個便當盒，有附醬料2選1、及洋蔥可配著燒肉吃，3個配菜格則有兩格是青菜、一格是醬滷豆干，白飯上還有一整顆滷蛋及香腸、酸菜。

份量曝光後，不少人都覺得對得起價格，「那個肉量大概三份便當的主菜份量」、「肉真的很多，如果比例沒失真好吃的話，不貴」、「這份量夠抵兩餐了」、「那些拿120、130（元）便當來比的臉腫腫」、「被館黑激到，肉加量，朋友吃館長便當說飯很多很足吃很撐。」

貼文也引來收租收出名的PTT名人「PTT金庸（PTT土豪哥）」回文，「老實說，這樣不算貴了吧？對比百貨公司，是我真的會想買單耶！看起來還不錯吃R！」讓底下網友笑呼，「金庸乾爹可以請我吃嗎」、「大大吃十個沒問題的」、「金庸爸爸有沒有考慮買個200份發給鄉民嚐鮮？」

館長先前透露，便當店已經籌備超過9個月，他與團隊買遍全北部的知名便當，共有3、40種，一款款試吃、考察，找出自家優勢，強調便當用料都是真材實料，「到時歡迎大家拿秤子來秤，看燒肉有沒有足4兩，沒有足4兩，我服你，我是館長，我知道你會怎麼修理我」，之所以拖到至今還沒開店，是希望將商品做到最完美，不怕酸民的攻擊。