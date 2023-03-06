全台最大哥吉拉聚會！現場30萬元獎品開抽　YouTuber喬老師現身

▲臉書社團「Mr.Kaiju」社長Peter Chen慶生，號召200多名哥吉拉粉絲到場聚餐。（圖／翻攝Mr.Kaiju臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

全台最大哥吉拉聚會！臉書社團「Mr.Kaiju」日前因社長Peter Chen生日，舉辦全台最大的哥吉拉粉絲聚會，現場湧進225人用餐。除了粉絲之外，台灣原型師Ezhobi林凱恩、YouTuber喬老師也到場餐與，一起抽出社長準備的近30萬元的哥吉拉模型獎項約45個。

Peter Chen日前在臉書社團「Mr.Kaiju」表示，他4日將舉辦33歲慶生會，在近9000人的社團中邀請成員參與，也將提供近30萬元的獎項約45個給社員抽獎，吸引200多人報名祝賀。

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▲▼YouTuber喬老師、台灣原型師Ezhobi林凱恩頒獎合照。（圖／翻攝Mr.Kaiju臉書）



Peter Chen表示，33歲生日的粉絲聚會當天，有知名台灣原型林凱恩、三百壯士老闆豪哥、趙譽（毛毛二）及台灣各大怪獸社團團長、塗裝師，以及YouTuber喬老師、Red等業界知名人士參加。另外，現場席開22桌總人數225人讓他燒了近30萬元，也感謝設計師、塗裝師、電系師、YouTuber等人參與贊助與支持，「33歲的我還是會一樣繼續做對的事情，對社友交給我的款項負責，讓他們安心的收到玩具與發票」。

Peter Chen說，他始終相信網路的稱兄道弟，遠遠比不上現實見一面，坐下來好好聊一聊，玩鬧在一起，因此決定自掏腰包購買獎品、酒水讓大家出席相聚，「我相信只要我們持續努力下去，有一天，這樣的聚會會讓全世界知道，讓我們下次聚會時，全世界哥吉拉玩具的廠商能主動加入」。

▼「Mr.Kaiju」舉辦全台最大哥吉拉粉絲聚會，並提供約45個價值近30萬元的獎項抽獎。（圖／翻攝Mr.Kaiju臉書，下同）

