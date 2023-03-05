風向變了！Joeman聯名商品更新包裝「臉會有感變小」　網讚有誠意





▲Joeman宣布會全面更新聯名商品包裝。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

記者施怡妏／綜合報導

YouTuber「Joeman」近期與超商合作推出聯名商品，卻在上市後被不少網友質疑滯銷與用料不實，他在3日發表影片回應各種意見，解答網友提出的問題，也承諾會陸續改善包裝、品管，希望能讓大家看到商品的改變，對此，網友大讚Joeman勇於承擔跟負責，「看得出誠意、誠懇、用心的處理方式，被圈粉了」。

Joeman在影片中先針對歐姆蛋飯的用料做出回應，他拿出檢驗報告解釋，「的確有用到4顆蛋，但是是蛋液」，加上生食煮熟會再流失一部分蛋白質，所以含量沒有網友計算的這麼高。另外，包裝跟品名的部分也會做調整，會在大家有感的程度範圍內，把他的臉印得小一點，預計會從3月下旬、4月左右開始更新。

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就有網友在Dcard上發文，「Joeman終於出來回應了」，原來是用4顆蛋的蛋液，所以蛋白質含量才那麼少，「不得不說，願意這樣改還是算有誠意啦」。

▲網友讚Joeman願意出來回應並改進，很有誠意。（圖／翻攝自YouTube／Joeman）

對此，網友大讚Joeman勇於承擔並且改進，態度很有誠意，「冷靜沉穩的處理，也願意自嘲改進，大事化小的能力真的蠻重要的」、「代言射後不理的人多的是，敢出來正面回應且還願意找廠商討論修正，真的就值得尊敬了」、「大家的抱怨他應該都有看，也算有誠意要改進，我想我會給他一次機會」、「光是願意接受網友的意見，並且真的去跟7-11溝通改善，就已經很值得敬佩了！」

對於被網友質疑割韭菜，Joeman也澄清並非為了賺錢才聯名，而是認為這對網紅來說是個很厲害的挑戰，「一來是解成就，二來是我覺得很酷，為什麼不做？」雖然確實有賺到錢，但他透露進帳金額「不是我賺不到的錢」，未來也會繼續改進能改的部分，希望大家再給個機會，但如果真的還是覺得難吃，他也虛心接受。