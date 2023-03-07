換護照排隊排到哭！外交部增設「第二收件場所」　日期地點出爐

文／中央社

因應辦護照人潮眾多，外交部今天宣布，已洽獲鄰近領務局的經濟部標準檢驗局出借場地，將自13日起增設護照申辦案第二收件場所。

外交部表示，13日起，申辦護照「網路預約櫃檯」將全數移至標檢局大禮堂（台北市濟南路一段4號），並將中央聯合辦公大樓現有櫃檯全數改為「受理現場申辦之用」。

外交部晚間發布新聞稿指出，自去年10月起，護照申辦量持續創新高，造成民眾須久候才能遞件申辦護照，為改善此一情況，提供民眾更迅速的申辦環境，外交部領務局除持續採取相關精進措施外，將增設第二收件場所。

外交部表示，自3月13日起，請網路預約民眾直接到第二收件場所「經濟部標檢局」大禮堂遞件申請，現場申辦護照及領取護照的民眾，仍到領務局位於中央聯合辦公大樓的原地點辦理。

外交部表示，領務局以外的4個辦事處也持續調整優化護照申辦流程，其中中部辦事處同樣規劃於3月15日起擴大服務場地，在該處所在大樓旁的大禮堂入口大廳增設櫃檯，以強化服務量能。

外交部表示，為因應國境解封後持續增加的護照申辦人潮，領務局已陸續推出一連串強化作為，包括擴增領務服務空間到中央聯合辦公大樓南棟，取消書表預審制，大幅增加網路預約名額至1500人，延長開放預約時間至60天，以及安排工作人員走動式服務等。

外交部表示，領務局及外交部4個辦事處的工作人員自去年10月起，每天均加班完成當日收件服務，並全力動員相關可用人力趕製護照，以維持良好服務品質，讓申辦民眾能如期領照。

領務局提醒，正值申辦護照的高峰期，如果近期沒有使用護照需求或暫無出國計畫，可於高峰期過後再辦理，第一次辦理護照的民眾可以到鄰近的戶政事務所以「一站式服務」方式送件；換發護照者，建議先上網預約，或可委託符合資格的旅行社代為送件，以節省寶貴時間。