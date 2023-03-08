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「蛋蛋前線支援地圖」告訴你哪裡有蛋　網讚：真正的雞蛋國家隊

▲蛋蛋前線支援地圖。（圖／翻攝自Facebook／江明宗）

▲蛋蛋前線支援地圖。（圖／翻攝自Facebook／江明宗）

記者楊惠琪／台北報導

國內蛋價飆上歷史新高，蛋荒越演越烈，全台大缺蛋，許多民眾狂跑超市賣場都買不到蛋，民眾黨代表、程式設計師江明宗製作「蛋蛋前線支援地圖」，內建全台全聯、家樂福門市地圖，提供各門市雞蛋供應狀況，網友大讚：「這才叫真正的雞蛋國家隊」。

「你買到蛋了嗎？」江明宗跟《ETtoday新聞雲》說，最近遇到很多朋友，開頭語就是問有沒有搶到雞蛋，與其等政府解決問題，不如透過大家的力量去找哪裡有蛋可買，批評政府一直在圓謊，明明市場大缺蛋，還再空談政策，對蛋荒一點辦法都沒有。

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江明宗說，「蛋蛋前線支援地圖」內建全台上千間全聯和家樂福門市，透過民眾力量，隨時回報各門市雞蛋供應狀況，資料更新後再點選後就可以展開最新資訊；如果民眾知道鄰近的區域，還有可以購買雞蛋的地點，也可以隨時新增，過這個方式可以集合大家力量去找到能夠買蛋的地方，希望大家都能求蛋得蛋。

江明宗今在臉書分享自製的「蛋蛋前線支援地圖」，吸引許多網友留言並分享，有網友說，「很好啊，看地圖去買雞蛋，省下跑空趟的時間」、「台灣這個找蛋活動也辦太久了，希望不要像疫情一樣搞好幾年」、「買得到還跟你講幹嘛」、「這才是真正的雞蛋國家隊」。

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