「蛋蛋前線支援地圖」告訴你哪裡有蛋　網讚：真正的雞蛋國家隊

全台鬧蛋荒，營養師宋明樺就在臉書分享，其實一天不吃蛋真的還好，雞蛋固然營養，但是幾天不吃蛋也真的不會怎樣，與其花時間排隊買蛋，倒不如把時間用在更值得的事情上面，少了雞蛋，可以用雞肉補充優質蛋白、用紅肉補充鐵、用牛奶補充維生素D，都是很好的方法。