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長時間打掃切菜滑手機易罹網球肘　物理治療師分享強化預防秘訣

▲圖一:伸腕肌群自我牽拉運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖一：伸腕肌群自我牽拉運動。（圖／台中榮總埔里分院提供）

記者高堂堯／南投報導

滑手機、打掃、切菜煮飯若時間過長，反覆使用手腕和前臂，容易造成手肘外側有痠痛腫脹的不適感，醫師指出，肉攤老闆、家庭主婦、常用電腦打字的上班族、手機族等都可能是「網球肘」的潛在患者。

中榮埔里分院復健科醫師柳復威表示，網球肘學名為「肱骨外上髁炎」，因手腕的伸腕肌群源自前臂外上髁上，當重複大量使用手腕、前臂或施力不當，就會造成這樣的肌腱損傷。

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▲圖二；伸腕肌群運動，於起始姿勢(左) 握拳後抬起手腕(右)。（圖／台中榮總埔里分院提供）

▲圖二：伸腕肌群運動，於起始姿勢（左） 握拳後抬起手腕（右）。（圖／台中榮總埔里分院提供）

柳復威提醒，有3種簡單測試可判斷自己是否罹患網球肘：一、手肘肱骨外側是否有明顯的酸痛點；二、提重物是否覺得手肘外側疼痛；三、手腕伸直，給予阻力測試，是否更加疼痛；若以上測試時明顯感到疼痛不適，就有可能為網球肘。

物理治療師張景棠則表示，當手肘有些微酸痛感，可執行2種居家運動來伸展和強化我們的手腕肌肉：一、自我牽拉運動（如圖一）：手肘打直，大拇指朝下下彎手腕，另外一手加強下彎力道，重複5至10次，每次停留支撐8至10秒；二
、伸腕肌群運動（如圖二）：手腕自然下垂出支撐邊緣，接著握拳後抬起手腕，維持5至10秒，再緩慢放下回復原位，重複5至10次。

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