一堆人做錯！物理治療師曝「正確便便6步驟」　雙腳這樣擺拉超順

記者吳美依／綜合報導

澳洲物理治療師喬治亞（Georgia）經常在TikTok分享衛教知識，她表示許多人飽受便秘困擾，可能是因為「上廁所姿勢錯誤」導致，也拍攝影片親自示範「正確排便」6步驟，包括身體必須微微前傾、呈現蹲坐姿勢，也能把腳踩在小矮凳輔助。根據喬治亞說法，正確排便姿勢步驟如下：

▲澳洲物理治療師示範正確便便6步驟。（圖／翻攝TikTok@bien.aus）

1、蹲坐

腳底板平穩踩在地上後，雙腿放鬆張開、雙膝彎曲，呈蹲坐姿勢。

2、抬腳

雙腳踩在矮凳或者衛生紙捲等物體上。根據衛教知識網站《健康熱線》（Health Line），這是因為人體在「膝蓋高於臀部」的姿勢能夠完美排便。一份2019年的研究也指出，蹲姿能夠減緩壓力、促進排便。

3、前傾

此姿勢被認為能夠讓直腸角度變大，幫助排便。

4、放鬆

腹部肌肉放鬆、勿緊繃，否則可能導致骨盆底肌肉更緊繃，難以排出任何東西。

5、腹部深呼吸

吸氣時讓腹部鼓起，會形成往下推的壓力，能夠幫助身體放鬆，有助於排便、清空腸道。

6、避免用力過猛

根據美國麻州的貝斯以色列女執事醫療中心（BIDMC），來自便秘的長期壓力可能削弱骨盆底肌肉，對骨盆腔器官及神經造成過度壓力，甚至導致膀胱功能失調，以及反覆發生腸道滲漏。