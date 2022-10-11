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不打球也會網球肘！3動作自我檢測　醫：最好的治療是預防

▲醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）

醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

35歲的陳小姐近來覺得右手軸外側疼痛，原本不以為意自行塗抹舒緩藥膏，卻未見改善。沒想到最近兩周陳小姐感覺手肘越來越痛，甚至連洗臉後擰毛巾都會痛得哇哇叫，至復健科求診，經理學檢查，原來是常見的「網球肘」，細問之下，才得知陳小姐熱衷羽球運動，因長期做重複的動作，導致肌腱發炎疼痛。

「不會打網球，也會有網球肘嗎？」復健科診間常有民眾這樣詢問，門諾醫院復健科醫師郭惟致表示，網球肘學名是肱骨外上髁炎，手腕的伸肌肌群分布在前臂，匯集在手肘外側的外上髁，若重複大量使用或是急性拉傷、挫傷，就可能使肌腱和骨頭的連接處退化或發炎。

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▲醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲▼醫師幫患者檢測手肘肱骨外側是否有明顯的壓痛點。
 
網球肘和職業或運動其實有很大的關聯，如網球選手的反手拍需要經常使用前臂，切肉的商販、水泥工、裝潢工人、家庭主婦因反覆旋轉腕部或前臂，因此也是網球肘常見的主要患者，其網球肘最常見的症狀就是手肘外側疼痛、腫脹，尤其是握拳頭或搬重物會更明顯。

▲醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
醫師進一步說，要確定是否罹患網球肘可以做幾個簡單的測試一、手肘肱骨外側是否有明顯的壓痛點。二、手伸直，然後握拳頭，是否會感覺手肘外側疼痛。三、手腕向上伸展，並進行抗阻力測試，是否會造成疼痛。若經由以上測試明顯感到疼痛，就有可能為網球肘，應盡快到醫院做進一步的檢查，才能釐清骨骼或肌腱病變的情況。

醫師指出，網球肘的治療分為口服消炎止痛藥以及復健的儀器治療與運動治療。儀器治療包含冰敷（急性期）、熱敷（慢性期）、電療、治療性超音波，目的是減少發炎，使肌肉舒緩。而運動治療包含徒手治療、牽拉治療或關節鬆動術，目的是減少肌肉肌腱沾黏，增加延展性，訓練肌力，也可使用護肘或是肌肉貼紮術，使腕伸肌放鬆。

此外，需要注意的是，護肘並非直接套在手肘，而是手肘下方約3指幅處，這樣可以避免肱骨外上髁反覆受傷。

▲醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）

阻力運動，手軸貼在桌面上，手握啞鈴向上抬。
 
物理治療師簡幼婷表示，告別網球肘 每日可透過10-15分鐘進行簡易的居家復健運動，來紓緩及強化肌肉。
一、自我牽拉運動：手軸伸直，手腕向下並往大拇指方向轉，每次15下，可以三個循環為基礎。
二、肌力訓練：預備一條毛巾，捉著毛巾手臂伸直並扭轉毛巾
，每次做10下，共三次。

▲醫師為患者進行檢測。（圖／門諾醫院提供，下同）

物理治療師指導擰毛巾運動。

另外，也可利用家中的寶特瓶進行阻力運動，依照自己的能力調整寶特瓶內的水，手軸貼在桌面上，手握寶特瓶向上抬，每次10下共三次。
 
醫師強調，最好的治療就是預防，平時應注意工作或運動的姿勢，勿長時間重複使用或過度運動，必要時配戴手肘護具。一旦發生症狀，應找合格的骨科或復健科醫師診斷，接受正確治療，並停止會傷害手肘的工作，要讓受傷組織有復原時間，不然再多治療都無法解決疼痛！。

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