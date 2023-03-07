熱身賽打爆統一獅！義大利球隊指定吃「米飯」　餐廳急買電鍋

▲經典賽將開打，其中義大利球隊有5位素食球員，饗賓也設計蔬菜捲餅給球員。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

經典開打倒數24小時，今天各隊各自練球，為明天開始的正式賽做準備。主辦單位邀請國內餐飲團隊饗賓餐旅幫球員、工作人員準備球場餐點。饗賓餐旅資深經理戴菀伶透露各國球員餐飲喜好，其中義大利對吃超有想法，事前光菜單就改了好幾次，不僅義大利麵之外，還特別要求菜單上要有「白米飯」！為此，餐廳還特別買了電鍋放在球場煮白米飯給球員吃。

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義大利6日以10比1大敗統一獅，戴菀伶指出，義大利球隊要求義大利麵不要青醬、白醬只要肉醬，還要求一定要有番茄湯；主廚陳純賢透露，由於義大利隊有5名吃純素的球員，在設計菜單時，刻意設計出別具特色的蔬果料理，像是墨西哥蔬菜捲餅、蔬菜炒飯等，同時為了要兼顧葷食球員的飲食需求，主廚們也特別端出紅酒燴牛肉及番茄義大利肉醬麵供球員們食用。此外，義大利球隊特別要求要吃白米飯，餐廳趕緊買了一顆電鍋搬進球場。

饗賓統計，光是食材一天就準備牛肉100公斤、蛋500顆、青菜300公斤、鳳梨80公斤、西瓜180公斤、香蕉50公斤、蘋果120顆、芭樂100公斤、飯150公斤(一隊吃20公斤) 、義大利麵3箱、麵包600顆、鹽焗雞120公斤、燒鵝一個球隊吃3隻、柳丁汁80公升，相當驚人。