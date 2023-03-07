看經典賽必吃！達美樂「大披薩199元」　預測冠軍送一輩子免費吃

▲WBC世界經典棒球賽開打，達美樂推出外帶大披薩199元優惠，同步預測冠軍天天抽100個免費披薩，還加碼送終極終身獎：「一輩子免費吃披薩」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

看球賽就要吃披薩！WBC世界經典棒球賽將於明（8）日開打，台灣達美樂也宣布推出史上規模最大、期間最長的「大披薩199元」下殺優惠，在3/8~3/22世界棒球經典賽期間，全台門市外帶大披薩一個只要199元，10種口味任選，加50元還可外送到家。

達美樂3/8~3/22推出「外帶大披薩199元」優惠，10種口味任選包括：夏威夷、道地美國、加州BBQ雞肉、白醬彩蔬、超值四喜、闔家歡四喜、美式經典四喜、黃金夏威夷、甜起司餅、六合一起司。

同步還啟動「2023 WBC達美樂神預測」活動應援，在3/8~3/22賽事期間，到「達美樂披薩」官方粉絲團參加活動，天天送出「100個9吋披薩」請球迷吃，5天賽事預計送出500個，號召球迷天天猜。另外還加碼祭出最終極的「終身獎：免費吃一輩子達美樂披薩」，將於今年賽事獻給最幸運的粉絲。

▲達美樂推出外帶大披薩199元優惠，還加碼抽獎送出終極「一輩子免費吃披薩」。（圖／業者提供）

除此之外，全聯福利中心為了支援球迷，幫中華隊加油打氣，即日起到3/16 推出飲料、啤酒、零食85折優惠起，同時祭出預測冠軍隊伍抽「萬國通路行李箱」活動，包括送出20吋旅行箱、13吋手提箱。

而大潤發也瞄準商機，力邀近200款知名品牌、近千支商品同慶優惠，3/9~3/22推出「滿千送百」，活動期間內購買指定品牌飲品、零食、冰品、酒品、泡麵等超過上千支商品，單筆消費滿1000元(不含品牌電器及生鮮商品)，就送100元現金抵用券，全台限量4萬張，每人每卡期間限領2張，可於3/23~4/5使用。

▲「WBC世界經典棒球賽」即將開打，全聯支援球迷為中華隊加油，祭出飲料零食優惠。（圖／業者提供）