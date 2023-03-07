普發6千近了！　財政部曝規劃：總統公告「一週後發放」

▲內政部長林右昌、行政院院長陳建仁、財政部長莊翠雲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院長陳建仁7日至立院備詢，外界關注現金普發特別預算，對此，財政部長莊翠雲表示，特別預算通過、總統蔡英文公告後，一週後開始進行現金發放作業。

根據立院程序，「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」3月6日起由財政委員會聯席審查，預計3月9日完成初審，經過1個月朝野協商冷凍期後，最快4月11日可以送院會表決，再經過總統公告3天後生效，約4月中旬可發現金。

民進黨立委何志偉質詢時指出，從年前到年後全民都關心的現金普發6千預算案，相關系統上個月底已經開發完畢，立院通過、總統公告後究竟多久可以發？

對此，莊翠雲解釋，特別預算通過、總統蔡英文公告後，一週後開始進行現金發放作業。陳建仁指出，現金發放步驟很多、包含5種不同的方式，要一週內發放要視何種發放方式而定。

對於電價問題，何志偉主張，特別預算已經挹注台電5百億用於穩定物價，民生電價應凍漲，並詢問經濟部是否願意考量民眾負擔避免調漲民生電價，至少讓民眾的生活壓力可以減輕一些，對此陳建仁回應，交由電價審議小組研議，目前尚未有研議結果。