畢旅吃到「熟生魚片」！成功高中學生狂刷3星評論　業者出面回應了

▲成功高中畢旅吃到「熟生魚片」，氣炸狂刷3星負評 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

繼北一女中畢旅因行程安排爭議掀起「6450元之亂」，建中畢旅則是因學生群聚爆發確診後，北市成功高中也傳出畢旅途中，餐廳卻將「生魚片煮熟」，讓學生看了傻眼，紛紛到餐廳google評論留下負評。對此，校方出面解釋，考量每位學生腸胃適應能力不同，飲食宜採「保守原則」，而餐廳老闆今（7日）也出面喊冤，自己是配合學校做事，而本來是4.5顆星的評論，因此降到3.5顆星，「當然有影響」。

有網友留言說：「其實學校在保護我們」、「完美迴避食物中毒的責任」、「就跟烤生蠔一樣概念啊，大驚小怪的」、「這家餐廳要多一道經典菜色了」、「生魚片煮熟是我一輩子的夢想欸，有提供全熟生魚片的店家我一定五顆星吃爆」。

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成功高中校方事後證實，的確考量學生吃的安全，要求餐廳調整烹調方法，校方說，畢旅前學校教職員、家長有先進行行前探勘，所有交通、食物與住宿都先看過一輪，確認沒有問題才出發，當時該餐廳提供生魚片菜色，擔心每位學生腸胃適應能力不同，萬一吃了腸胃不適恐影響行程，才會請店家適度調整，採保守的飲食作法。

對此，業者今也出面說明，這些都是學校要求，而他們也是配合學校，並非主動要這樣做，也希望不了解情況的學生，能夠跟學校溝通。另外，業者也表示，這道菜是生熟兩吃，若不敢吃生的，可以蒸熟再吃，兩者口感不同。

▲學生在網路留言詢問店家，生魚片為什麼是熟的？（圖／翻攝自網路）

業者還強調，這道菜其實在社會客的接受度是相當高的，但是他無法控制學生的喜好，而原本google評論4.5顆星，也因此降到3.5顆，「當然有影響」，但事實勝於雄辯，他們也不會再多做爭論。