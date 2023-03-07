桃園擴大肺癌篩檢千人登記　「15分鐘護健康」張善政籲市民登記

▲桃園市長張善政今天下午視察「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」，向中壢長榮醫院第一線醫護人員慰問致意。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

為了解「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」民眾受檢狀況，市長張善政今（7）日下午視察中壢長榮醫院後表示，擴大肺癌早期篩檢計畫是市府非常重要政策，今年3月1日開放登記截至7日為止，已有1,480人完成申請，另有260人已完成篩檢，呼籲符合資格市民踴躍篩檢，利用大約15分鐘完成檢查，確保自身健康。

▲桃園市長張善政今天視察「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」，實地了解篩檢流程與運作情形。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政今天下午2時許前往中壢長榮醫院，實地瞭解肺炎篩檢動線與運作情形，張善政指出，肺癌為國人十大癌症死因之首，大家需共同重視，以往許多病患未發覺自身潛在病徵，因而未能及早就醫。市府本次計畫啟動後短短數日內，已有近1,500人完成登記，顯見市民非常重視自身健康，也深具警覺性。

張善政強調，今天看到市民接受篩檢，從核對資料、更衣到受檢完畢，僅需約15分鐘，檢查過程更僅需5分鐘，民眾檢查後也沒有不適狀況，由於屬於肺部低劑量電腦斷層檢查（LDCT）之特點，呼籲符合篩檢條件市民及早完成登記、及早預約，踴躍前往篩檢，15分鐘可保障自身健康。

▲桃園市長張善政今天視察「桃園市擴大肺癌篩檢計畫」，圖為醫事人員操作篩檢過程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

衛生局副局長蘇柏文說，市府自年3月1日起，提供40歲以上、設籍桃園市，具有「菸品暴露」、「相關疾病史及家族史」、「職業暴露」及「空污及油煙」等4大類危險因子高風險族群，總計共2萬5,000個免費肺癌篩檢名額，目前申請人數已有1,480人，呼籲符合資格市民，踴躍透過桃市肺癌篩檢預約平台預約受檢，一起守護自身身體健康。相關肺癌篩檢訊息，可透過桃市衛生局官網查詢，或撥打桃園市擴大肺癌篩檢諮詢服務專線（03）334-0345詢問。