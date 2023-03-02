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經濟部長視察桃園自來水管線汰換　張善政：穩定供水＋降低爆管機率

▲桃園市長張善政今天中午陪同經濟部長王美花視察桃園區老舊自來水管線汰換工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天中午陪同經濟部長王美花視察桃園區老舊自來水管線汰換工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

進行中的「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」，經濟部長王美花今天中午在桃園市長張善政、自來水公司董事長胡南澤等人陪同下視察工程進度，張善政在會後指出，這項工程為台水公司管線汰換計畫之一，有助於穩定桃園地區供水與降低管線爆管機率，除感謝王美花部長關心水管汰換工程外，桃園是座成長中城市，包括桃園航空城與許多工業區陸續開發，市府期待能與經濟部及台水配合，在新開發區域內，布建的管線也都能夠符合未來的需要。

▲汰換中的桃園區老舊自來水管改善工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲汰換中的桃園區老舊自來水管改善工程。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政表示，「桃園地區穩定供水計畫及管線汰換工程」為台水公司管線汰換計畫之一，汰換工程有助於穩定桃園地區供水。桃園是座成長中的城市，包括桃園航空城與很多工業區正在陸續開發中，市府期待能與經濟部及台水配合，在新開發區域內，布建的管線都能夠符合未來需要。學工程的人都知道要超前部署，相信台水可以充分掌握，市府會充分供應必要資訊，讓台水做好未來的供水計畫。

張善政也像王美花部長提及，今年1月間發生在龍潭的自來水爆管事件，希望經濟部與台水，對於漏水爆管事件更加重視，市府會與台水更緊密配合，2個月來，已步步落實相關事宜，王美花部長親自來桃園視察就是最好的證明。

▲桃園市長張善政今天中午陪同經濟部長王美花視察桃園區老舊自來水管線汰換工程受訪時指出，汰換老舊管線有助於降低報館機率，穩定供水品質。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政今天中午陪同經濟部長王美花視察桃園區老舊自來水管線汰換工程受訪時指出，汰換老舊管線有助於降低報館機率，穩定供水品質。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政認為，隨著水管汰換，未來漏水率能逐漸降低，突發的爆管事件無法預知，但若逐步把漏水管線、老舊水管汰換，爆管機率將會降低，以今天視察的桃園區有恆路工地為例，水管已使用34年左右，超過30年本來早就該汰換。

經濟部長王美花則強調，行政院十分重視降低水管漏水率，希望能持續讓桃園漏水率降得更低，對台灣來說，水資源非常珍貴，降低漏水率，就是把水源留下來，經濟部後續會與桃園市政府緊密合作，一步步往前做。

台水公司董事長胡南澤說，台水公司未來5年內將在桃園投入42.3億元，推動6件重要工程，包括龍潭區三坑中繼加壓站、龍潭區龍潭淨水廠三期更新工程、八德區八德加壓站配水工程、桃園區大湳系統送龜山林口複線工程、大園區航空城區外供水工程及中壢區中壢運動公園送水管線工程。

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