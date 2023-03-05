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桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程　張善政：為台灣祈福護佑平安

▲桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程起馬晚會。

▲桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程起馬晚會。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長張善政4日晚間前往蘆竹區，出席「天上聖母四媽祖南巡桃園龍德宮祈福遶境」起馬晚會，並擔任點炮官於吉時點燃起馬炮，恭送四媽祖起駕。張善政表示，每年龍德宮四媽祖8天7夜的南巡祈福徒步遶境，已成為北台灣最重要的宗教活動之一，希望透過遶境弘揚媽祖恩澤，也為台灣、桃園祈福，護佑全民平安。

▲桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程

張善政指出，今天看到許多鄉親扶老攜幼前來感受最真誠的宗教文化，每個人皆心存善念，這也是台灣宗教文化最美之處。桃園龍德宮每年8天7夜的南巡遶境活動已邁入第16年，今（112）年沿途將分別駐駕犁頭山蓮華寺、西湖五龍宮、大雅永興宮、鹿港天后宮、豐原鎮清宮、後龍太龍宮、楊梅錫福宮，預計3月12日下午回鑾桃園龍德宮。

▲桃園龍德宮南巡祈福遶境啟程

張市長表示，未來市府會與龍德宮充分配合，協助盛大舉辦每年的祈福遶境活動，希望讓更多桃園市民參與，並恭祝今年遶境圓滿順利，參與遶境的信眾一路平安。

包括立法委員萬美玲、桃園市議會議長邱奕勝、市議員林政賢、徐其萬、陳美梅、張桂綿、許家睿、錢龍、前桃園縣長吳志揚、前市議員褚春來、市府民政局長劉思遠、警察局長吳坤旭、觀旅局長周柏吟、蘆竹區長蔡世志、桃園龍德宮宮主丁素珠、主委陳銘梓、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、中華民國書學會會長張炳煌等皆一同出席。

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