桃園228事件76周年紀念追思　張善政：期族群和諧

▲桃園228事件76周年紀念追思。（圖／新聞處提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市228事件76周年紀念追思活動、28日於蘆竹區228紀念公園舉行。市長張善政表示，今年追思活動的主題是「體會奉獻、感念無限」，提醒我們必須體會228事件帶來的啟示，並奉獻每一個人的能力，深刻懷念、哀悼當年無辜離去的長輩，期許大家一起攜手打拚，促進族群和諧、團結一致，讓台灣越來越好。

桃園市228事件76周年紀念追思活動，在蘆竹愛樂管弦樂團的樂聲中揭開序幕，張善政及全體與會者共同靜默1分鐘，並與家屬代表、與會人員在紀念碑前獻花，追思受難者。張善政希望用音樂弭平228事件帶來的傷痕，尤其最後一首曲子「You Raise Me Up」，讓大家感受到台灣這塊土地養育著所有人民，必須要珍惜這塊土地。

隨後張善政也和與會人員一起聆聽口述歷史研究者陳銘城，現場解說桃園228事件相關歷史照片與資料。陳銘城表示，引起228的賣煙婦林江邁，就是家住在桃園縣龜山鄉舊路坑，現在的中央貨幣場附近！

另外，當年的蘆竹鄉長林元枝，劇作家簡國賢都逃亡五年多，林鄉長沒有判決，被關在綠島17年，簡國賢被槍決，簡國賢的妹婿劉永流陪桃園鎮長陳瑞鳳前往大溪議和，卻遭遭國軍以機槍掃射死亡。蘆竹鄉5位農民李春旺、陳水金、陳石定、黃定、蔡文諒，1947年3月15日到蘆竹鄉崎頂揀材，被駐軍逮捕，次日在坑子遭槍殺！

中壢鎮長劉興仿，副鎮長林煥榮，都在1947的228被軍方逮捕，連中壢國小校長張芳杰也被逮捕，其他還有山地公醫的樂信 瓦旦，漢名林瑞昌省參議員，在山地清鄉的1954年，和侄子林昭明先後被捕，林瑞昌和高一生都被槍決，林昭明坐牢15年！

吳鴻麒是留日的法律人，曾審判過日本最後一任總督一安藤利吉，後來在台灣高等法院當推事，因辦理員林事件，遭報復，228時死在南港橋下，留有228日記，他的雙包胎弟弟吳鴻麟與其子吳伯雄，孫子吳志揚，祖孫三代都當過桃園縣長！