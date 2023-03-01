桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

▲桃園市長張善政從觀旅局長周柏吟手中接過交通部特優獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日主持市政會議，會中接受觀旅局呈獻榮獲交通部評鑑連續4年辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核特優。張善政表示，近年受到疫情影響，旅宿業受到不小衝擊，桃園市旅宿業者在這段期間仍秉持專業，維持優良服務品質相當容易。市府將成立「看見桃園」觀光行銷會報，以跨局處垂直與橫向聯繫協調，大家共同打拚，讓桃園觀光發展持續興盛。

張善政指出，推動桃園觀光產業不僅是單一局處工作，需各局處同心協力執行，市府將成立「看見桃園」觀光行銷會報，納入觀旅局、農業局與交通局等局處，強化跨局處聯繫協調，創造桃園觀光新亮點；同時，將與具公信力單位合作深化「桃園金牌好棧」品牌價值，邀請桃市的旅宿業者搭配桃園各類活動，推出相關住房專案、套裝行程與特色房型，並提升服務品質與強化旅宿業的國際化服務。

▲桃園市長張善政指出，市府各局處將成立「看見桃園」觀光行銷會報，以增進桃市觀光發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，從農曆春節到228連假桃市觀光人潮，可看見桃市觀光發展深具潛力，期盼在此基礎之上，再加上市府「看見桃園」觀光行銷會報的成立，讓桃園不只是在農曆春節假期或連假期間才有觀光人潮，平時與週末期間也能發展越來越好。

觀旅局長周柏吟強調，近年市府在旅宿業管理、提升旅客服務品質與推動防疫工作上都相當用心，自2019年起至今年連續4年於交通部觀光局辦理「地方政府辦理旅館業與民宿管理輔導績效考核」中榮獲特優佳績，顯示桃市多年來在旅宿業管理、輔導及行銷上的成效卓越。