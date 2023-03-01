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桃園旅宿管理連4年獲交通部評鑑特優　張善政：全力拚觀光發展

▲桃園市長張善政接受市府觀旅局長周柏吟獲得交通部觀光局評鑑連續4年獲交通部特優獎勵。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政從觀旅局長周柏吟手中接過交通部特優獎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市長張善政今（1）日主持市政會議，會中接受觀旅局呈獻榮獲交通部評鑑連續4年辦理旅館業及民宿管理輔導績效考核特優。張善政表示，近年受到疫情影響，旅宿業受到不小衝擊，桃園市旅宿業者在這段期間仍秉持專業，維持優良服務品質相當容易。市府將成立「看見桃園」觀光行銷會報，以跨局處垂直與橫向聯繫協調，大家共同打拚，讓桃園觀光發展持續興盛。

張善政指出，推動桃園觀光產業不僅是單一局處工作，需各局處同心協力執行，市府將成立「看見桃園」觀光行銷會報，納入觀旅局、農業局與交通局等局處，強化跨局處聯繫協調，創造桃園觀光新亮點；同時，將與具公信力單位合作深化「桃園金牌好棧」品牌價值，邀請桃市的旅宿業者搭配桃園各類活動，推出相關住房專案、套裝行程與特色房型，並提升服務品質與強化旅宿業的國際化服務。

▲桃園市長張善政指出，市府各局處將成立「看見桃園」觀光行銷會報，以增進桃市觀光發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長張善政指出，市府各局處將成立「看見桃園」觀光行銷會報，以增進桃市觀光發展。（圖／記者沈繼昌翻攝）

張善政還說，從農曆春節到228連假桃市觀光人潮，可看見桃市觀光發展深具潛力，期盼在此基礎之上，再加上市府「看見桃園」觀光行銷會報的成立，讓桃園不只是在農曆春節假期或連假期間才有觀光人潮，平時與週末期間也能發展越來越好。

觀旅局長周柏吟強調，近年市府在旅宿業管理、提升旅客服務品質與推動防疫工作上都相當用心，自2019年起至今年連續4年於交通部觀光局辦理「地方政府辦理旅館業與民宿管理輔導績效考核」中榮獲特優佳績，顯示桃市多年來在旅宿業管理、輔導及行銷上的成效卓越。

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