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大陸 大陸焦點 特派現場

ChatGPT遭詐騙犯利用！香港釣魚網站案件暴增11倍

▲▼詐騙，駭客，人頭帳戶，詐騙集團，科技犯罪。（圖／視覺中國）

▲香港釣魚網站案件大增。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港電腦保安事故協調中心（HKCERT）近日在《香港保安觀察報告》中表示，香港釣魚網站事件連3季上升，去年第4季達13574例，季增90%，年增11倍，甚至有不法份子以AI聊天機器人ChatGPT製作釣魚信件內容，編寫惡意程式。

協調中心指出，84%的釣魚網站是利用虛假信用卡公司網站，騙取用戶的信用卡或個資，再用於其他非法行為。

▼ChatGPT被詐騙犯利用。（圖／路透社）

▲▼ChatGPT。（圖／路透）

協調中心說，最近常見的網路釣魚攻擊手法，主要是透過智慧型手機系統內的即時通訊APP，把存有釣魚網站的惡意縮寫URL連結，以訊息發送給收訊人。

協調中心還提到，有不法份子還利用AI聊天機器人ChatGPT製作釣魚信件內容，甚至編寫惡意程式。

另外，協調中心也特別提醒，有駭客利用ChatGPT的流行，透過提供假的應用程式或免費使用高級服務作招徠，誘使用戶下載惡意軟體或分享敏感資訊。

根據網路安全情報公司Cyble的報告，駭客建立了類似官方網站、社交媒體頁面和流動應用程式的假網站，誘騙使用者下載惡意軟件。至今Cyble已經發現超過50個假冒和惡意的應用程式，它們會使用ChatGPT商標來進行詐騙活動，包括SMS欺詐、間諜軟件和帳單欺詐。

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