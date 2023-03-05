ChatGPT爆紅讓團隊嚇傻！　坦言2大「燙手山芋」待解決

▲ChatGPT爆紅讓發明團隊驚呆。（示意圖／路透）

記者陳依旻／台北報導

OpenAI去（2022）年11月底推出ChatGPT，沒想到就此一炮而紅，讓該團隊感到不可思議，日前他們在接受MIT Technology Review採訪時也坦言，ChatGPT仍有兩大燙手山芋待解決。

人工智慧政策研究員Sandhini Agarwal指出，ChatGPT的病毒式傳播讓他們知道之中存在著許多問題正浮出水面，「我們希望盡快解決」，一如他們知道這個模型仍非常極端，例如ChatGPT非常擅長拒絕不良請求，也很容易編寫提示，使其不拒絕人們希望它拒絕的內容。

談到ChatGPT爆紅，該團隊指出，其實ChatGPT還沒出現之前，相同的基本模型就已經在API將近一年，之所以會爆紅，或許是因為他們讓ChatGPT更符合人類想要用它做的事情，可通過對話與人交談，在聊天界面中也容易訪問並試圖提供幫助。

「我希望它能獲得更多的關注，但我沒想到它能爆紅到這種程度。」聯合創辦人John Schulman表示，在發表後的幾天裡，經常查看Twitter，發現上頭充斥著ChatGPT截圖，火熱程度讓他們始料未及。

人工智慧政策研究員Sandhini Agarwal認為，這對他們所有人來說「絕對是一個驚喜」，因為他們對這些模型進行了大量研究，習慣了這樣的存在，但忘記了它們有時對外界來說是令人驚訝的；人工智慧政策研究員Liam Fedus對於迴響巨大也感到相當驚訝，以前有很多人嘗試過使用聊天機器人，然而，他們的私人測試版讓他們相信，「我們擁有了人們可能真正喜歡的東西。」