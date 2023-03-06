▲AI推薦的色色歌單，讓網友細思極恐。（示意圖／xframe）

網搜小組／鄺郁庭報導

AI（人工智慧）聊天機器人ChatGPT掀起熱潮，許多人紛紛拿各種問題考ChatGPT，分享有趣互動。就有人想讓AI開一個「增加閨房情趣」的色色歌單，還真的得到機器人聲稱「精心挑選的」10首歌。但看了歌單後，一票卻嚇喊，「AI毁滅人類的第一步，就是要降低生育率（誤）」、「聽這個人類會滅亡吧！」

有網友在臉書社團「ChatGPT 生活運用」貼文，說朋友有在經營Podcast頻道，在跟ChatGPT聊天時，意外聊出一個愛愛時可以聽的「做愛歌單」。ChatGPT在對話中表示，「這個歌單精心挑選的歌曲，恰到好處地製造出一個浪漫、溫馨且激情的氛圍」，還聲稱「非常適合在性愛時聆聽」。

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接著，ChatGPT給出10首歌，「1.《兜圈》-林宥嘉」、「2.《Love Love Love》-蔡依林」、「3.《愛情轉移（國）》-陳奕迅」、「4.《痴心絕對》-李聖傑」、「5.《Lemon》-米津玄師」、「6.《打上花火》-米津玄師」、「7.《野狼Disco》-寶石Gem」、「8.《一路向北》-周杰倫」、「9.《我只在乎你》-鄧麗君」、「《不怕不怕》-郭美美」。

▲原PO說，有聽眾聽到第2首就不行了。（圖／翻攝自FB／ChatGPT 生活運用）

歌單一出，網友們都笑翻，「這是性冷感歌單吧」、「做愛聽野狼Disco也太解了吧」、「一路向北怎麼用」、「節奏會被帶掉」、「這歌單我無法」、「一路向北跳到我只在乎你，真的太幽默」、「第二首就分手了吧」、「確定不會跟著唱？」還有人直呼，「AI想要滅絕人類的第一步就是這個」、「我覺得AI是真的想毀滅人類。」原PO也在文中透露，「聽說已有聽眾回饋，聽到第二首的時候就不行了」，話題引發熱論。