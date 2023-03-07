基隆捷運負擔暴增3倍　國民黨團轟「政治騙局」：政府補助看顏色？

▲國民黨團召開「基捷不到基隆 不出錢變出53億 民進黨還要騙?」記者會。（圖／記者崔至雲攝，下同）

記者崔至雲／台北報導

基隆捷運通過第一階段環評，但交通部日前公布整體經費，基隆市府的分攤款從17.7億元增加為53.85億元，暴增超過3倍。國民黨團今（7）日上午舉行記者會，痛斥蔡政府難道是基隆市長選舉敗選，就讓經費大漲，讓建設基隆捷運是一場「政治騙局」？

總召曾銘宗指出，政府補助真的看顏色？請交通部出來面對。此外，基隆捷運不是地方政府自提的建設計劃，是由中央規劃興建，經費應由中央政府全額負擔。

書記長謝衣鳯指表示，蔡英文總統在去年11月到基隆輔選時提到，「如果選錯市長，建設可能會停擺」，現在出現基隆市政府必須負擔基捷建設經費，從17億元暴增到53.86億元，而蔡政府本來就知道，基隆捷運跟機場捷運一樣，都屬於國家重大交通建設，不要以顏色來看，都是自己的國人，共同搭乘公共運輸系統。

謝衣鳯進一步分析，未來基捷建設完成，基隆市將負責重大的營運成本，為何又要將龐大建設經費加諸在基隆市政府財政上？中央難道不能夠支持「北北基桃運輸網大開發」的概念呢？難道未來在台灣各個角落，都出現因為執政不同而有差別待遇的話，相信這是人民所不樂見的。

副書記長洪孟楷表示，基隆捷運在2017年由蔡英文到基隆市宣布將興建輕軌，還誇下海口2022年可以完工；現在是2023年，基隆捷運建設還留在討論當中。蔡英文、林右昌要不要先出來向北北基民眾說聲抱歉？

洪孟楷強調，基隆捷運的建設當然需要地方中央一起合作，但每每都看到民進黨政府都只有選舉考量，難道要北北基首長是民進黨執政，基捷建設經費就不會暴增？不會要求地方政府負擔？民進黨是在考驗國人的判斷力？

藍委李德維表示，難道人走茶涼，政策承諾可以一變再變？林右昌擔任基隆市長時，基隆捷運預算跟現在完全不同，現在基捷建設經費分攤高達53.86億元，謝國樑市長也直言「門都沒有」，林右昌要不要為基隆市民說幾句話？一項國家重大工程，要求地方分攤經費，必須考量地方財政，應該比照桃園機場捷運建設，由中央政府補助。

李德維指出，民進黨在選前說，基隆捷運經費高達425億元，民進黨籍立委蔡適應全力協助，當時的行政院長蘇貞昌拍板定案，蔡英文總統堅定相挺，林右昌市長全力爭取。蔡政府不能因為國民黨勝選，變成基捷建設經費要求基隆市增加分攤。

李德維呼籲蔡政府，選前的承諾，在1126敗選後不能跳票，施政要一致，相關部門必須把相關經費羅列出來，不能讓基隆市民獨自承擔53.86億元經費。

