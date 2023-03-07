基隆捷運分攤53.86億元「謝國樑嗆門都沒有」　王國材提解方

▲交通部長王國材。（資料圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

基隆捷運興建經費暴增至697億元，其中基隆分攤從17.7億增為53.86億元，基隆市長謝國樑要求中央全額負擔，要基隆吞下53.85億元，「門都沒有」。交通部長王國材表示，捷運經費分配辦法自100年4月迄今，12年來全國捷運都是如此分攤，基隆財政較差可從土地開發減少分攤，未來盼透過溝通把差距或誤解解開。

根據交通部規劃，基隆捷運經費697億，中央負擔514億，佔73.7%，北北基三市負擔183億，佔26.3%，其中基隆市負擔53.86億，包括18.37億土地取得費用。

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不過基隆捷運697億元建設經費中，基隆市需分攤53.85億元，謝國樑昨(3月6日)要求比照機場捷運由中央全額負擔興建經費，若要讓基隆吞下去，「門兒都沒有」。

▲基隆市長謝國樑要求基隆捷運比照機捷，興建經費中央全額負擔。（圖／記者郭世賢翻攝）

針對基隆捷運興建是否還能推動，交通部長王國材今受訪時表示，基隆捷運經過努力，3月2日環評大致通過，即將進入建設階段，整個計畫經北北基過去3、4討論，現在已經大致確定，其中經費增加主要是兩個項目，一個是原物料增加17億多，一個是土地使用成本，增加15億元，他認為土地使用部分可以透過區段徵收取得道路用地，讓基隆捷運走在上面，基隆市政府所需分攤很少甚至不用分擔，地方政府可以努力從土地開發挹注相關經費。

王國材指出，整個捷運的補助辦法自民國100年4月公布迄今，等於12年來全國看到捷運都是用這樣方式分攤，基隆市府財政比較差，透過土地開發方面包括中央協助，讓基隆市府分攤少一點。

由於基隆市分攤興建經費近54億元，其中土地取得經費佔18億元，王國材表示，土地使用經費剛好佔3分之1，剩36億元興建經費，要靠地方政府更加著力進行增加收入的土地開發，很多縣市政府都透過區段徵收取的公共設施用地來做捷運，這部分基隆市政府可以再努力一下。

針對中央負擔是否還能幫忙更多？王國材說，這部分可以再討論，本來第一個溝通對象為新北市政府，已與新北市長侯友宜溝通完畢，台北市也溝通了，準備跟基隆溝通前，基隆市就拿到這個資料，等於交通部還沒有正式做細部溝通，包括經費為何增加、土地使用建議可以無償取得、減少3分之1經費等，可能有些誤解。

王國材表示，大家期盼基隆捷運這麼久，中央地方一起努力，經費部分可以再來討論一下，但相關捷運經費分配辦法為100百年4月所頒布，補助辦法是全國適用，基隆捷運走到這程度即將進入建設階段，大家一起把問題解決往前走，盼透過溝通把差距和誤解解開。