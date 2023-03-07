謝國樑嗆53億捷運經費「門都沒有」　王國材曝解方：基隆市府要努力

記者杜冠霖／台北報導

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語。對此，交通部長王國材7日解釋經費增加項目，他也表示，已經跟雙北溝通完畢，基隆可透過區段徵收取得道路用地，這樣負擔很少，這部分是基隆市府還要努力的。

▲交通部長王國材。（圖／記者屠惠剛攝）



對於基隆捷運進度，王國材表示，基隆捷運經過努力、3月2日時環評通過，即將進入建設階段，整個計畫跟路線已經大致確定。

王國材解釋，經費增加主要是兩項：原物料增加7億多、土地成本增加15億，但這部分基隆市府可用區段徵收取得道路用地，讓基隆捷運走在上面，這樣基隆市府分擔就很少、甚至不用負擔。

王國材表示，地方政府從土地開發裡可以努力、挹注相關經費，整個補助辦法是在2011年4月公布，這之後全國捷運設置都是用這樣的方式負擔，基隆市府財政比較差，包括土地開發的部分，中央會多加協助、讓市府負擔少一點。

王國材指出，總經費54億、土地部分是18億，大概有36億要靠地方政府在土地上更著力進行，很多縣市政府都透過區段徵收取得公共設施用地，這部分是基隆市府還要努力的。

對於討論進度，王國材表示，第一個溝通的對象是新北市府，跟侯市長跟蔣市長都溝通完畢，現在準備跟基隆市府溝通，但他們事先拿到資料，可能有一些誤解，還沒跟基隆談他們就提出一些意見。

王國材指出，希望透過溝通趕快把這些差距跟誤會解開，包含經費增加部分以及如何減少負擔，大家期盼基隆捷運這麼久了，已經走到這個地步，希望一起來努力。