謝國樑批吞53億捷運經費「門都沒有」　林右昌：該努力一點

▲內政部長林右昌（左）今天赴立法院院會備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市長謝國樑近日拋出基隆捷運議題，批評要基隆吞下新台幣53.85億元分攤經費「門都沒有」等語。對此，甫卸任基隆市長的內政部長林右昌7日回應，縣市長應該多努力一點，多去了解一下基隆捷運，該經費有將近20億可以其他方式取得土地，不用直接付錢，另也呼籲中央以財政等級第四級給予補助經費，不要懲罰財政上的好學生。

立法院今天繼續邀請行政院長陳建仁率領部會首長進行施政報告，並備質詢。

林右昌會前接受媒體聯訪說，林右昌表示，縣市長應該多努力一點，多去了解一下基隆捷運，其實這個53億多了解起來，其中有10幾億、將近快20億應該是土地部分的經費，其實土地的取得可以用其他的方式，不一定要直接付錢，例如新北市就有一些做法，可以參考。

林右昌說，這部分如果有處理把它扣掉的話，另外加上基隆市因為過去自己擔任市長時，很努力推動財政改革，所以基隆市的財政等級從第四級跳為第三級，因為中央補助的比例下降，這部分倒是可以跟中央來溝通、爭取，看是否還是用過去第四級的補助比例，來給基隆支持。

林右昌表示，中央政府在財政上應該鼓勵好學生，而不是去懲罰好學生，這部分是可以來加油。他強調，與其進行政治上的喊話，不如實事求是，務實的來跟中央合作、解決問題，「我過去也是這樣子做，希望未來中央多給基隆捷運支持，地方也多加油」。

此外，針對謝國樑喊話希望林右昌能夠協助基隆市減輕負擔，林右昌說，這個不需要拜託，謝國樑現在是基隆市的市長，過去基隆市有捷運專案會議，因為基隆沒有捷運局，一定要由市長親自召開會議，才有辦法解決土地取得、周邊TOD（Transit-Oriented Development，指大眾運輸導向發展）的規劃，否則基隆捷運沒有辦法像雙北由捷運局來往前推動。