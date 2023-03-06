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社會 社會焦點 保障人權

「出售法眼、天網系統」臉書赫見假調查官粉專　疑陸生幹的

▲▼法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

▲法務部調查局外觀 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

調查局日前發現臉書出現1個冒用調查官本名設立的粉絲團，宣稱可任意監聽電話、用調查局「法眼系統」查個資，甚至接受虛擬貨幣付款，調查局緊急連繫臉書公司，已將這個惡意粉絲團下架，初步追查研判是1名曾來台讀碩士的陸生所為，調查局呼籲民眾仔細辨別、切勿受騙，「用調查官本名創粉絲團說要賣情報，一看就是假的！」

據悉，這個冒牌粉絲團出現在今年(2023年)2月間，用的是中部地區1位調查官本名，粉絲團裡不但有這位遭冒名調查官與1位同事的照片，文字廣告還宣稱可任意監聽、跟監，或使用調查局「法眼系統」查個資，所需費用接受虛擬貨幣「以太坊」支付。

冒牌粉絲團還聲稱可快速查詢「天網系統」，但據悉，台灣的天網系統是為了防疫所建構的「電子圍籬」，透過手機基地台做疫調，防範確診者、居家檢疫或居家隔離者亂跑出現破口，對岸中國的天網則是結合人臉辨識、大數據與AI技術的大規模影像監控系統。

調查局轄下專責資通安全工作的部門，日前幾乎同時注意這個冒牌粉絲團，查證確認被「冠名」的調查官是無辜的，但這位調查官曾辦過1名來台在北部大學攻讀資訊工程碩士的陸生，這名陸生因追求女同鄉未果，涉冒用女方名義到處揚言要在校園等地放炸彈，已被台北地檢署起訴涉犯恐嚇等罪嫌。

但這名陸生被檢調約談後，因未被羈押或限制出境出海，早已離境回對岸，再也沒來過台灣。據悉，先前有人在網路放話要放炸彈炸總統府，調查局接獲情資追查，懷疑正是這名陸生隨便冒用他人名義所為，而本次冒牌粉絲團的初步溯源結果，不排除也是這名陸生挾怨報復、再次惡搞。

調查局向臉書公司檢舉，已下架這個冒牌粉絲團。調查局表示，不法分子冒用調查官名義架設粉絲團散布惡意、錯誤訊息，傷害調查局形象與聲譽，擾亂民眾對執法機關的信任，因此呼籲民眾仔細辨別、切勿受騙，最簡單的判斷方式，就是「用調查官本名創粉絲團說要賣情報，一看就是假的！」

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