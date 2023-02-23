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國軍台中總醫院爆貪污！骨科部主任家藏2300萬現金　還備有點鈔機

▲▼ 。（圖／資料照片）

▲國軍台中總醫院爆弊案。（圖／資料照片）

記者白珈陽／台中報導

國軍台中總醫院驚爆弊案！林姓骨科部主任於2019年間負責辦理該院儀器採購，竟涉嫌向廠商收賄，台中地檢署掌握情資，21日前往該院、廠商、相關人員住所及辦公室等地蒐證，在林男家中查扣2300餘萬元現金。檢方訊後依收賄、財產來源不明，以及賄賂、採購法、會計法等罪，將林男、廠商陳姓前董座、甘姓前總經理向法院聲請羈押；法官裁定林等人分別以60萬元、30萬元、50萬元交保，但林男部分，檢察官提出抗告。

檢警查出，林姓醫師（54歲）在2019年、2020年間，辦理國軍台中總醫院購買X光機等儀器的採購案，他涉嫌向某科技股份有限公司收受賄賂，並涉有財產來源不明之嫌，台中地檢署檢察官馬鴻驊21日率廉政署中調組、保安第四總隊持搜索票，前往醫院、廠商等相關17處所進行搜索。

檢方找到林姓醫師、廠商前董座陳姓男子（68歲）、廠商前總經理甘姓男子（63歲）、林男妻子許女以及廠商工作人員等22人問訊，專案小組並在林男住處查扣疑似犯罪所得及來源不明的現金2300多萬元與點鈔機，也在甘男的辦公室查扣現金100萬元、核銷單據等相關證物。

檢察官認為，林男涉嫌收受賄賂、財產來源不明，廠商陳男、甘男涉嫌違背職務交付賄賂、違反政府採購法、商業會計法，許女則涉嫌隱匿貪汙犯罪所得、洗錢，訊後以相關嫌疑人有相當理由足認有逃亡及湮滅證據、勾串共犯之虞，向台中地院聲請羈押。

法官23日審理後，裁定林男、陳男、甘男分別以60萬元、30萬元、50萬元交保，檢察官就林男部分立即提出抗告；林男妻子及廠商劉姓員工，則分別以30萬元、15萬元具保候傳。


 

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