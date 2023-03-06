逆向行駛亮榔頭！說好3000和解卻神隱　他無奈：千萬不要心軟

記者白珈陽／台中報導

台中市太平區翁姓男子去年5月間與黃姓男子有行車糾紛，翁男騎車行經長億路時，差點跟逆向行駛的黃男發生擦撞，翁男猛按喇叭示警，黃男竟惱羞拿著榔頭下車理論，雙方鬧進法院。2人日前以3000元和解，並約定隔天匯款，不過翁男卻被爽約，他無奈之下將當時的行車紀錄器PO網，引發網友討論。

▲黃姓男子拿著榔頭走下車。（圖／截取自社會事交通版）

影片顯示，翁男騎車在路口欲左轉，險些與逆向行駛的黃男碰撞，他按下喇叭示警，罵了一聲「X小啊」，只見黃男手持榔頭走下機車逼近翁男，翁男見狀大喊「叫警察！」，所幸未釀成肢體衝突。

影片註解指出，該案發生於去年5月30日，今年3月3日開庭時，經調解員調解，雙方以3000元和解，「沒想到說好隔天匯款卻被爽約」，被害人提醒，遇到此類行車糾紛千萬不要心軟，告到底。

▲黃男逆向行駛。（圖／截取自社會事交通版）

警方調查，本案發生於去年5月下旬，翁男（32歲）騎車行經太平區長億路時，險與黃姓騎士（39歲）發生擦撞，翁男口頭示意黃男行車不當違規，黃男不滿其口氣持榔頭驅前理論，雙方發生口角及對峙。雙方日前以3000元達成和解，事後黃男未於依約定付款還神隱，翁男遂上傳影片並抒發情緒。

警方表示，當時獲報除將黃男逆向交通違規部分製單舉法，也針對黃男涉嫌恐嚇、妨害自由等罪，移送台中地檢署偵辦。

台中市太平警分局呼籲，民眾遇有糾紛應冷靜應對、理性處理，不可有脫序甚至違法行為，警方絕對不容許暴力滋事，必定依法究辦。