醉男路倒被叫起拒送醫　竟沿路踹倒機車！酒醒強辯「那不是我」

記者張君豪／台北報導

28日晚間9點信義警分局三張所接獲蘇姓民眾報案，他稱27日中午把車停放在虎林街路旁，隔日遭同事發現愛車遭不明人士踹倒，因為造成車身擦傷受損，他向周遭調閱監視器後發現，28日凌晨2時愛車被一名男子踹倒，故向警方求助並對該男提告毀損求償。

▲周男酒醉連踹倒信義區停放路邊6輛機車，遭警方事後約談以毀損罪嫌送辦。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

信義警方受理後展開調查，發現一中年男子於27日凌晨1時許、酒後在轄區忠孝東路市府站旁路倒，警員曾到場處理，並依規定通知消防局救護人員到場評估，但該男拒絕送醫；監視器畫面顯示，該名醉漢之後沿著忠孝東路往東方向行走，沿街看到不順眼的機車就猛踹，十分誇張。

警方擴大調閱監視器，發現他連續在信義分局三張犁、五分埔轄區分別踹倒2台、4台停放路邊的機車，甚至因為踹不倒而改踹鄰車的離譜行徑。三張所警員3月3日下午約談家住北市中正區的周姓男子（34歲、無前科）到案說明。

周男到案後否認犯案，經警方出示監視器畫面後，因身高及外觀容貌特徵都與他一樣，周男頓時傻眼，仍喃喃自語強辯「那個不是我」，警方不採信，訊後依觸犯毀損罪嫌移送台北地檢署偵辦。

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