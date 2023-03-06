吳斯懷建議日方不道歉「暫緩台日軍事交流」　邱國正：後面會有動作

▲國民黨立委吳斯懷。（資料照／記者李毓康攝）



記者陶本和／台北報導

針對日本媒體報導指稱，台灣有9成退伍軍人赴中國大陸送情資，且總統蔡英文管不住國軍。對此，國民黨立委吳斯懷6日質詢時，代表退伍軍人、榮眷轉達建議給國防部長邱國正，建議如果日方沒有正式回答或道歉，可否「暫緩台日軍事交流」？邱國正則表示，建議都會採納，站在國軍立場，若日方沒有回應，後面會有動作出來。

針對日媒的報導，邱國正表示，他前兩天跟總統蔡英文見面時有報告，剛剛在外面跟媒體也有報告，這對國軍跟退伍人員很大的羞辱，這要嚴厲駁斥，未來如果有類似狀況，國防部絕對跟退役跟現役站在一起。

邱國正說，在總統方面，她也特別強調要抗議，而且交代外交部走外交途徑，事實上等於是有嚴正警告，外交部正在進行當中，所以國軍不是不吭氣。他認為，國軍有些事情要做，不宜大張旗鼓，戰備工作就是在進行當中，不要被外面紛擾影響到，加入他們討論跟爭論，他覺得沒必要。

吳斯懷表示，他這幾天接到50、60通的電話，都是來自伍軍人、榮眷打來罵這件事（日媒報導），都強烈跟他說，如果日方沒有正式回答或道歉，可不可以考慮暫緩台日軍事交流？他說，這是退伍軍人團體跟榮眷給的建議，他特別跟邱國正提出來，請部長參考。

對此，邱國正表示，很多跟他提出建議，他都予以採納，而他也都說明，站在國軍立場，我們都要求回應，沒有回應後面會有動作出來。