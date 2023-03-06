男違停吸毒菸引警盤查　南警起獲「吉娃娃」毒咖啡包507克

▲孫姓男子駕車在民生路與環河街口停等紅燈時，占用機慢車停等區抽K他命香菸時，為市警二分局海安派出所巡邏員警攔查，起獲「吉娃娃」毒咖包507克。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

1名30歲孫姓男子，5日下午5時30分許，駕車在民生路與環河街口停等紅燈時，占用機慢車停等區抽K他命香菸時，為市警二分局海安派出所巡邏員警洪正偉及袁禎懋發現上前攔停，起獲「吉娃娃」毒咖啡包507克，全案依毒品罪嫌送辦。

警方指出，孫男突然看見員警從旁出現，手中正抽吸著參有之K他命之香菸，神情慌張並急忙捻熄香菸丟棄路旁，但種種動作均難逃員警之法眼。當場撿起其丟棄之K菸，孫男見犯行敗露，乖乖為員警帶回派出所調查。

孫嫌沒想到因為停等紅燈時違規，且在車內聽著音樂並抽食參有K他命之香菸時，散出車窗之陣陣異味，而被巡邏經過之員警注意並確認有吸毒犯行趨前攔檢，將孫嫌帶回偵辦，後續並在所長陳柏文督辦下，續就車內實施檢查，在其車內後車廂備胎置放處起獲外觀印有紅字「吉娃娃」外包裝之毒品咖啡包340包、總重498公克，並在駕駛座下方夾層再起獲毒品咖啡包6包、9公克；K他命1包0.81公克及吸食使用之K盤1個等證物，其中該批外觀印有紅字「吉娃娃」之新興毒品咖啡包，也為員警首次發現查獲，除將孫嫌依毒品危害防制條例調查送辦外，後續並將持續溯源追查毒品來源。