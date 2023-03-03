行人地獄仍上演！交部聯手警方大執法　擬「恢復人行道違規檢舉」

▲交通部將聯手警方針對不讓行人車輛大執法。（圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

台中市一名婦人3月1日推著嬰兒車要通過行人穿越道，卻連續13輛汽機車通過無一禮讓，遭批評是「行人地獄」，交通部已修法，3月底汽車和大貨車經斑馬線不讓行人，直接以最高罰責重罰3600元，交長王國材今受訪表示，已與警方研商，將對不禮讓行人有一波大執法，另將檢討人行道違規開放檢舉。

交通部長王國材今於公開場合受訪時表示，過去發生幾件車子不讓行人事件，包括去年公車造成傷亡，這部分交通部有一個行人計畫，將對於四百多個學校和校園周遭環境較差的部分，會跟地方政府合作進行改善。

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王國材指出，另外執法部分，也已與警政署討論，針對不遵守禮讓行人車輛，將會有一波宣導和大執法。

王國材坦言，行人環境在既成道路部分最麻煩，很多行人設施做得不好，需透過工程經費補助進行改善，有一部份人行道和騎樓被占用，也會要求22個道安會報加強清除行人障礙，並進行年度評鑑，給行人一個安全空間，政府和全民都可以一起努力。

針對占用人行道或違停等未來也將評估放寬檢舉，王國材表示，過去民眾檢舉違規很多項，件數太多，警政署處理很繁重，後來修法針對嚴重違規檢舉，其他可透過警政處理，不過未來會持續檢討，對行人空間造成危險部分可以持續檢舉。