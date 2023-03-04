媽報警救毒兒「意外揪痴情小鮮肉」　籌80萬幫女友買車...運毒被逮

▲▼台中1名單親媽媽發現兒子吸毒，忍痛報警，並且揪出販毒者。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市警察局烏日分局日前接獲一名單親媽媽報警，指她22歲的兒子疑似吸毒，為了兒子的未來，以及讓販毒集團繩之以法，於是做出痛苦決定，警方透出單親媽的兒子交易紀錄，查獲販毒集團以「清冠診所」名義，以清冠二號，清冠四號、金銀花的藥名作為毒品代號，實際上全是毒品咖啡包，警方還揪出送貨員是年僅19歲的李姓男子，而李為了要買輛80萬汽車作為女友生日禮物而擔任「小蜜峰」，結果才送第2次就被逮。

烏日警方接獲一名單親媽媽求助，她兒子房間有不明塑膠包裝，疑似是新聞常報導的毒品咖啡包，員警先是帶回單親媽兒子陳姓男子訊問，得知是工人，已「喝」了3個月的咖啡包，經深入追查，是向年僅19歲的送貨員李姓男子購買，而李男擔任小蜜峰的動機，是要買輛價值80萬元的汽車，作為生日禮物，取悅女友。

警方發現販毒集團的群組名稱是「清冠診所」，藥名「清冠二號」3900元，「清冠四號」7600元，「金銀花」1600元，套餐組合買5送1，買10送3，集團最後不忘溫馨提醒，服務完成後請手動刪除紀錄，保護安全。

警方訊問後將陳男、李男依毒品罪嫌送辦，並且向上溯源毒品來源和背後主使者。