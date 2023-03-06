何時開放陸客來台？　王國材：中國大陸仍禁自由行、團客

▲交通部長王國材（左）今天前往立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

隨著邊境管制放寬，交通部上月表態歡迎陸客來台，但政府何時開放陸客、港澳客來台觀光，引發關注。交通部長王國材6日說明，雖然有在討論開放兩岸16個航點，但是中國大陸仍然禁止觀光客來，使航點的運量可能不足，「這個方面，兩邊都要努力啦」，必須先由中國大陸宣布開放團客及自由行。

立法院聯席委員會今天上午審查「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」。

國民黨立委林德福質詢時關注，觀光業者期盼恢復兩岸旅遊，現在一共有16個兩岸直航航點希望能夠解封，而政府喊出恢復觀光已經快半年了，交通部做了什麼？他強調，現在旅遊公會都很急，為了提升經濟，開放陸客來台是迫在眉睫，呼籲相關單位應該評估陸客來台事宜。

王國材說明，中國大陸希望開放16個航點，陸委會、國安會現在也在討論，2019年8月中國大陸禁止自由行觀光客來台灣，且目前團體也是禁止的，還沒有開放，該議題不是只有台灣方面在討論，中國大陸方面也必須解除自由行及團客的禁止令。

林德福呼籲，不管是海基會、海協會，應該做善意的呼籲，對兩岸都是正向的，讓兩岸的民眾交流往來，可以放緩兩岸的對立。王國材表示，「我們歡迎兩岸在觀光上的交流，現在就是對岸的禁團令和禁自由行」，另外國內還有對疫情的考量、陸委會及國安會等考量，現在都在積極討論中，「兩邊要一起努力」。