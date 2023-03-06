台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

▲大學畢業季時會舉辦就業博覽會，提供學生媒合工作的平台。（資料照／記者許敏溶攝）



記者柯振中／綜合報導

許多大學畢業季前後會舉辦就業博覽會，讓學生們能與企業媒合，找到理想的工作。不過，近日一名台大學生在網路上發文，嗆聲「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠」，直言就業博覽會並非開放給文組的學生，引起一片譁然，貼文曝光後，立即釣出許多文組學生自嘲「氣死我了，這單我不跑了」。

這名學生在臉書社團「NTU台大學生交流版」發文，寫下了「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費HR的時間和文宣品。就業博覽會不是開給你們的」，整段文字充滿了嘲諷的意味。

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▲台大生嗆文組學生「別來就業博覽會」，引發許多討論，也有不少文組的同學出言自嘲。（圖／翻攝Dcard）



這篇貼文被截圖下來、上傳到了Dcard討論版，引起許多學生們議論。當下立即有不少文組學生自嘲，「氣死我了，這單我不跑了」、「還好啦，現在也是在上市櫃公司工作。大冰美買一送一喔，這裡可以幫你結帳」、「開玩笑，我可是在國際企業工作的，別小看文組好嗎？您好，要來份快樂分享餐嗎」、「你們目光如豆，我們文組注重的是內心文化素養的累積。啊話說回來，要載具嗎？」

不過，也有不少人留言反擊，「但是台大就業博覽會有很多是開給文組的吧，難道理工的需要去華南銀行求職嗎」、「除了電資外，其他理工待遇也很慘吧」、「以前有外文系的學妹大學在玩，現在當協理。所以文組也可以在業界有成就啦。」

事實上，文組學生畢業以後的出路時常引起討論，先前就有過來人推薦，如果是就讀文組、將來不曉得要從事什麼行業，可以試試看朝著金融業、國營及電子業的非技術職著手，同樣能賺到不錯的收入。