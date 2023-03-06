　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

▲▼台大校園徵才博覽會今天登場。（圖／記者許敏溶攝）

▲大學畢業季時會舉辦就業博覽會，提供學生媒合工作的平台。（資料照／記者許敏溶攝）

記者柯振中／綜合報導

許多大學畢業季前後會舉辦就業博覽會，讓學生們能與企業媒合，找到理想的工作。不過，近日一名台大學生在網路上發文，嗆聲「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠」，直言就業博覽會並非開放給文組的學生，引起一片譁然，貼文曝光後，立即釣出許多文組學生自嘲「氣死我了，這單我不跑了」。

這名學生在臉書社團「NTU台大學生交流版」發文，寫下了「請文組的同學不要去就業博覽會跟人擠，也不要浪費HR的時間和文宣品。就業博覽會不是開給你們的」，整段文字充滿了嘲諷的意味。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台大生嗆文組學生「別來就業博覽會」。（圖／翻攝Dcard）

▲台大生嗆文組學生「別來就業博覽會」，引發許多討論，也有不少文組的同學出言自嘲。（圖／翻攝Dcard）

這篇貼文被截圖下來、上傳到了Dcard討論版，引起許多學生們議論。當下立即有不少文組學生自嘲，「氣死我了，這單我不跑了」、「還好啦，現在也是在上市櫃公司工作。大冰美買一送一喔，這裡可以幫你結帳」、「開玩笑，我可是在國際企業工作的，別小看文組好嗎？您好，要來份快樂分享餐嗎」、「你們目光如豆，我們文組注重的是內心文化素養的累積。啊話說回來，要載具嗎？」

不過，也有不少人留言反擊，「但是台大就業博覽會有很多是開給文組的吧，難道理工的需要去華南銀行求職嗎」、「除了電資外，其他理工待遇也很慘吧」、「以前有外文系的學妹大學在玩，現在當協理。所以文組也可以在業界有成就啦。」

事實上，文組學生畢業以後的出路時常引起討論，先前就有過來人推薦，如果是就讀文組、將來不曉得要從事什麼行業，可以試試看朝著金融業、國營及電子業的非技術職著手，同樣能賺到不錯的收入。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

ET快訊
一家四口阿里山玩3天　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭
一夜轉冬凍白！17縣市低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」
台中136線騎士自撞　晚間宣告死亡
陸網瘋傳林志玲遭家暴！「打斷鼻骨」躺病床　真相粉絲怒了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

威力彩飆11.5億！民俗專家曝「紅包裝10元」拜1神　包開運招財

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

三重外送員送餐途中猝死　騎車搖晃2度停下連撞4車

男開心訂到BLACKPINK門票　隔天收兵單傻眼：要去哪看？

工讀生？歐告坐等刷牙　「全程不反抗」超乖巧

品嚐泰國夜市奇特小吃　活蝦口內亂跳還會咬嘴

紅龜粿台語也分地區！　「貴、各」唸法大不同

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

一家四口阿里山玩3天2夜　媽訂高檔飯店「含淚付7萬」：房價有詭

中華隊T恤「洗1次就壞」！球迷怒轟：1千品質就這樣　廠商回應了

一夜轉冬凍白！17縣市10°C低溫警報　下波更強衝台「恐上看寒流」

高鐵「集電弓又異常」列車延誤！已重新發車狀況排除

快訊／高鐵又出事！1326車次「集電弓自動下降」　南港-左營列車誤點

蛋價明起再漲3元創新高　農委會：漲幅合理「每顆只貴0.3元」

情侶激戰到一半…「聽1聲音」男友突加速！媽隔天1句話讓她尬爆

威力彩飆11.5億！民俗專家曝「紅包裝10元」拜1神　包開運招財

輔大陳若儀奪命連環Call！瞎扯「我有幫夫運」：事業順利就把我踢開

他狂撞10機車「BMW重機噴飛」賠慘了　百人嗨：1秒至負！車主回應

台大畢業生嗆「文組別來就業博覽會」！一票文組苦笑：只能自嘲

山友腳傷受困水漾森林旁營區　警消馳援直升機吊掛救援

克里斯洛克突揭1年前「威爾史密斯賞巴掌原因」：老婆外遇怪我！

賓士晃動突開門「女子掉出來」地上滾！她被當柬埔寨人質　真相曝

侯友宜視察安坑輕軌影片遭疑「說謊」　攝影本人反擊說真相

馬祖官兵「主菜是白飯」！斷補20天　沙灘寫字求救想吃肉

《出租女友》第三季7月播出！新視覺圖、預告公開...「八重森」登場

《性／生活》「25公分神雕」是假的！　男主角鬆口：以為大家都知

性騷擾加害者心理不是為了發洩性慾　而是因爲「這個」

開始錄囉！3柴初見聽關鍵字　1秒配合演「翻臉互嗆」媽笑翻

生活熱門新聞

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

球迷買中華隊T恤　竟洗1次就壞

17縣市亮低溫燈號　一天掉15°C

夫妻性慾太強創約砲群　人妻只有這禁忌

北部會員很需要！好市多上架「GTX男鞋」

清心為何不會倒？內行曝一飲品打趴全台

還有強冷空氣！　「鋒面帶雨」時間曝

風向變了！Joeman回應聯名商品　網讚有誠意

好市多「超雷1物」！苦主怒：家人吃了拉肚子

10度範圍擴大！17縣市亮低溫燈號

王淨演3部破億國片！劇迷見「1巧合」

台中人超嗨！9.5萬坪台灣最大購物城拼年底動工

路上見郵政醫院傻眼　內行人解答

更多熱門

相關新聞

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

台大校園徵才開跑！學生「3特質＋1能力」最受企業關心

2023年校園徵才今（4日）起由台大率先登場，今年共有310個企業，共448個企業攤位參與，台大校長陳文章表示，企業最關心台大學生「是否具有專業能力、與實驗室同事相處狀況、挫折忍耐力」等三個基本問題，但台大不只培育上述三項特質學生，透過目前237個跨領域學習模組，培養學生自主學習的能力，在科技日新月異時代，相信這對企業更有幫助。

長庚科大與台大　推動AI 科技與健康照護

長庚科大與台大　推動AI 科技與健康照護

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

台大首創國際NGO人才學校　學生全英文學習＋16周專案實習

台大首創國際NGO人才學校　學生全英文學習＋16周專案實習

不滿工作分配...醉男持刀架頸劃傷同事

不滿工作分配...醉男持刀架頸劃傷同事

關鍵字：

台大畢業畢業季就業博覽會工作職業

讀者迴響

熱門新聞

馬祖斷補20天　官兵求「想吃肉」

陸網瘋傳林志玲遭家暴！真相粉絲怒了

4人玩3天　媽訂高檔飯店含淚付7萬

一夜轉冬低溫警報　下波更強恐上看寒流

內褲常濕濕的「以為感染」？醫給正解　別用護墊原因曝

教練轟羅嘉翎「心存僥倖」！議員揭他黑歷史

未婚妻跟軍官上床　綠帽王怒退婚變單親爸

筱崎泫滑倒用手撐！　1周後「劇烈疼痛不能動」送醫

樂團女主唱驚傳離世享年38歲！　團員封口「她出國了」

咖啡廳倒閉　60店貓未結紮扔糞窟

《黑暗榮耀》最新預告「河度領台詞」嚇壞韓網

大咖女星「罹重病搶救3天無效」過世！享壽80歲

范冰冰「臉上穿3環」風格突變！

小S兩女兒根本ASOS！神複製29年前媽媽造型

超商貼「問路39元」公告！老闆曝背後原因

更多

最夯影音

更多
謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪

謝金燕含淚：我不是豬哥亮親生！　全場瞪大眼嚇歪
20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

20歲騎士逆向蛇行競速　自摔被警車撞上頭部重創

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

教帥兒「被稱讚該怎麼回」　爸給自肥解答！網：別說謊

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

29歲啃老族伸手要錢買毒　母親看不下去...帶警搜證

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

柏納帝那轟荷蘭唯一1分！　大讚台灣很強：期待對決

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】寵愛毛情人送好禮

【寵物】寵愛毛情人送好禮

寵物王國2/8-2/28全館滿$3000送寵物保健品，滿$999送肉泥

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面