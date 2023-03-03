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助高三生選志願！台大多元智能選系系統　免費測評供參考

▲▼台大師培中心王秀槐教授參與開發的「多元智能選系適配系統」，可以提供高中生自我探索及選填志願。（圖／記者許敏溶攝）

▲透過多元智能選系適配系統，可以提供高中生自我探索及選填志願。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

學測成績單上周四（23日）公布，不少學生家長又為選填志願傷腦筋，中華適性協會與台大USR計畫團隊，提出「適性選填志願參考程序」建議，並說明去年完成的「多元智能選系適配系統」，這個免費線上多元智能測評，可以提供高中生自我探索，了解自己的多元智能，並有一定程度的跨校適用性，希望對高三學生與家長選填志願有所幫助。

學測成績單上周四發布，考生與家長目前正面臨如何選填志願的問題，而選填志願除了考慮學測分數之外，學生興趣也是重點，中華適性教育發展協會與台大USR適性揚才行動方案團隊，今天召開記者會，說明「多元智能選系適配系統」將免費開放，提供學生選填志願參考。

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▲▼台大師培中心王秀槐教授參與開發的「多元智能選系適配系統」，可以提供高中生自我探索及選填志願。（圖／記者許敏溶攝）

▲多元智能選系適配系統，可以提供高中生自我探索及選填志願。（圖／記者許敏溶翻攝）

在多元智能評估部分，台大USR計畫適性揚才行動方案團隊經過兩年時間，發展一套具有信效度的多元智能選系適配線上系統。

計畫共同主持人、台大師培中心王秀槐教授表示，上述適配系統的問卷經過多次諮詢會議討論後擬定，每一個智能有6題，共48題，這份問卷先請台大各系組教授填寫，針對該系組學生所需具備智能，做出各系組智能雷達圖；再邀請台大各系組學生填答同一份問卷，將學生的智能雷達圖與系組需求的優勢智能雷達圖比對，以確定系組適配度，之後邀請國高中生試填，驗證系統效度，經過這個嚴謹的程序，完成適配系統的開發。

王秀槐舉例說，同學在填寫問卷後，可以看到自己的多元智能分布雷達圖，經過與系組的雷達圖比對後，系統即列出政治系公共行政組、歷史學系、人類學系為較適配系組，生命科學系、財務金融學系等9個系組為次適配系組，學生即可再進一步了解系組的質性需求，經由系統提供的連結到各系組的網頁認識系組狀況，再配合自己的興趣與熱情，找到適合志願。

王秀槐指出，這個信效度良好的免費線上多元智能測評，可以提供高中生自我探索，了解自己的多元智能，這個系統是以台大系組為基礎，提供系組適配建議，但基於相同系組領域所需的人才特質具有一定的共同性，台大的適配資料，也有一定程度的跨校適用性，例如台大心理系的資料，可以提供學生選填其他大學心理系的參考。

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