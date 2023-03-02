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台大首創國際NGO人才學校　學生全英文學習＋16周專案實習

▲▼台大首創國際NGO人才學校，課程採全英文學習＋16周專案實習。（圖／記者許敏溶攝）

▲台大首創國際NGO人才學校，課程採全英文學習與16周專案實習。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣大學為培育NGO領域人才，今（2日）宣布攜手9個非政府組織，啟動「台大國際NGO（非政府組織）人才學校」，學生將在課堂以全英文學習 NGO相關的知識與技能外，還要到各NGO單位進行16周專案實習，透過理論與實務結合，共同培育鏈結台灣與國際社會人才，協助解決當代國際議題，並培育學生利他精神與國際視野。

為持續培育鏈結台灣與國際人才，促進大學與公民合作，在教育部青發署長陳雪玉、外交部NGO國際事務會副執行長吳竹君見證下，正式啟動「台大國際NGO人才學校」，並由台大校長陳文章等人，與台灣好鄰居協會、舊鞋救命國際基督關懷協會、One-Forty、國際珍古德教育及保育協會、羅慧夫顱顏基金會等NGO團體舉行簽約典禮。

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台大校長陳文章表示，首屆台大國際NGO人才學校與社會影響力製造所合作，成功媒合來自5個國家、9個學院的學生，到不同類型國際NGO組織實習，像是好鄰居協會、珍古德協會等在台灣落地生根的國際組織，或者從台灣起家、服務海外的組織，像是羅慧夫基金會、勵馨基金會等，還有關注台灣與國際社會交流的組織，包括亞堅會等，期待學生能在課程與實習過程中，找到投入國際及永續發展的道路。

▲▼台大首創國際NGO人才學校，課程採全英文學習＋16周專案實習。（圖／記者許敏溶攝）

▲陳文章表示，希望透過國際NGO人才學校，培養學生利他精神與國際視野。（圖／記者許敏溶攝）

陳文章進一步指出，台大約有40個服務性社團，到偏鄉或各地服務，在2017年時，尼泊爾發生強震，台大有三位學生發起「遠山呼喚」活動，幫助因為震災無法受教的小朋友，帶給台大很大迴響，而從楊泮池擔任台大校長時，就推動利他社會服務，而台大是要培養有創造力、領導力、執行力與利他服務及國際視野的學生，今天的NGO人才學校，就符合台大培養「利他精神＋國際視野」，而國際視野不光是語言，還必須尊重接納不同的文化，透過這樣的實習計畫，可以擴大台大學生的國際視野與利他精神。

參與台大國際NGO人才學校的政治系二年級女學生薛沂說，實習已經開始兩周，為了這堂2學分的課程，自己每周空出兩天時間，每天去羅慧夫基金會8小時，實際體驗NGO組織的運作模式，雖然目前僅實習兩周時間，但已經初步了解非營利組織是很多元，各有不同努力的方向，希望參與論壇籌備等工作，學習到NGO的運作。
 

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