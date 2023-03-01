不滿工作分配...醉男持刀架頸劃傷同事「還摔傷1人」　遭逮捕

記者陳崑福／屏東報導

樊姓男子不滿職場工作分配，與賴姓、吳姓同事發生嫌隙，酒後涉嫌持刀架住賴後，又見吳經過，再將吳摔倒，恆春警分局員警獲報趕到，立即將樊逮捕，查扣一把水果刀，緊急連絡救護車將傷者分別送醫，偵訊後依殺人未遂、傷害罪嫌將樊移送法辦。

▲恆春警分局將樊男移送法辦 。（圖／記者陳崑福翻攝）

恆春分局墾丁派出所昨(28)日下午13時許接獲民眾報案，稱於墾丁路段某處表演場所有人持刀劃傷、恐嚇他人，立即派遣警力到場處置。

警方深入調查發現，樊嫌因不滿職場工作分配因素，與公司同事賴姓、吳姓被害人發生爭執，昨(28)日中午酒後心生不滿，遂持刀架住賴姓被害人並劃傷其頸部，被害人向其道歉後才棄刀放開被害人；此時，樊又看見另一名吳姓被害人經過，便徒手追趕吳姓被害人致其摔倒。

這時，墾丁派出所員獲報趕到，立即將樊嫌逮捕帶返勤務處所偵辦，並通知救護車將被害人送醫。就醫時賴姓被害人頸部遭劃傷約7公分，吳姓被害人左手掌擦傷，經包紮縫合後均無大礙，警詢後將樊嫌依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送臺灣屏東地檢署偵辦。

恆春警分局呼籲，民眾遇有紛爭應循合法管道爭取權益，若貿然以非法暴力手段處理，不但無法解決問題，還將面臨牢獄之災，實在是得不償失，警方針對暴力犯罪一定零容忍，將嚴加偵辦，以維護社會良好治安環境。